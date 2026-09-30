Ευρώπη σε τροχιά κατάρρευσης: Η δημοσιονομική ασφυξία σε Γαλλία – Γερμανία φέρνει τον πιο δύσκολο χειμώνα για τους πολίτες

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Άδεια αποθέματα καυσίμων και νέες αυξήσεις επιτοκίων

Μπροστά σε ένα πρωτοφανές οικονομικό αδιέξοδο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους δύο ισχυρότερους πυλώνες της —τη Γαλλία και τη Γερμανία— να λυγίζουν υπό το βάρος των ελλειμμάτων, των χρεών και της ενεργειακής κρίσης. Όλα δείχνουν ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ο πιο δύσκολος των τελευταίων ετών για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς το εκρηκτικό κοκτέιλ της ακρίβειας στα καύσιμα, των άδειων ταμείων και των νέων αυξήσεων στις δόσεις των δανείων μεταφέρεται ακαριαία στην πραγματική οικονομία.

Γαλλία και Γερμανία στο «κόκκινο»: Τα σκληρά στοιχεία της κρίσης

Η παραδοσιακή ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας βρίσκεται σε δομική περιπέτεια, καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί:

Γερμανία – Βιομηχανικό σοκ και διεύρυνση ελλειμμάτων: Η γερμανική οικονομία, αν και παρουσιάζει βελτίωση στους δείκτες επιχειρηματικού κλίματος λόγω επενδύσεων στον εξοπλισμό, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διεύρυνση του δημοσιονομικού της ελλείμματος. Η ανάγκη για τεράστιες ετήσιες εκδόσεις νέου χρέους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια στην άμυνα, την ενέργεια και την τεχνολογία, πιέζει τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Παράλληλα, οι γερμανικές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την εγχώρια καταναλωτική ζήτηση αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα συγκρατημένες έως αρνητικές προοπτικές, ενώ η έκθεση της γερμανικής βιομηχανίας στις τιμές του φυσικού αερίου απειλεί εκ νέου την ανταγωνιστικότητά της.

Γαλλία – Ιστορικό ρεκόρ χρέους στο 119% του ΑΕΠ: Το δημόσιο χρέος της χώρας εκτινάχθηκε στο αστρονομικό ποσό των 3,596 τρισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου (προσθήκη 59,6 δισ. ευρώ σε ένα μόλις τρίμηνο). Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 1946, το οποίο πλέον δεν οφείλεται σε κάποιο έκτακτο σοκ, όπως η πανδημία, αλλά σε χρόνια δομικά ελλείμματα.

Χωρίς καύσιμα και αέριο: Τα στρατηγικά αποθέματα εξαντλήθηκαν

Την ώρα που οι οικονομίες λυγίζουν, τα αμυντικά εργαλεία προστασίας των καταναλωτών έχουν στερέψει λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ:

Στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου: Από τον Φεβρουάριο διοχετεύθηκαν στην αγορά 507 εκατομμύρια βαρέλια (2,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα), εξαντλώντας τα διαθέσιμα. Στις ΗΠΑ τα στρατηγικά αποθέματα έπεσαν στα 284,6 εκατ. βαρέλια —το χαμηλότερο επίπεδο από το 1982. Παρά την ένεση αυτή, η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 106 δολάρια, αποδεικνύοντας ότι τα κυβερνητικά «κόλπα» δεν πιάνουν πλέον.

Άδειες αποθήκες αερίου στην ΕΕ: Οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν για άμεσο κίνδυνο επάρκειας εφοδιασμού και διακοπών ρεύματος, καθώς η ΕΕ επιδίδεται σε έναν αδυσώπητο αγώνα πλειοδοσίας με την Ασία για την εξασφάλιση φορτίων LNG.

Καμπανάκι BNP Paribas: Νέες αυξήσεις επιτοκίων

Σύμφωνα με την ανάλυση της BNP Paribas, η παγκόσμια οικονομία εμφανίζει επικίνδυνες ομοιότητες με την περίοδο προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Ο επίμονος ενεργειακός πληθωρισμός αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες σε νέα σύσφιγξη:

Η BNP Paribas προβλέπει νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο, από την Τράπεζα της Αγγλίας τον Νοέμβριο και δύο ακόμη αυξήσεις από την αμερικανική Fed έως τον Ιανουάριο του 2027.

Με τα κρατικά χρέη σε ύψη-ρεκόρ, το κόστος εξυπηρέτησης αυξάνεται ραγδαία, εξαναγκάζοντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε σκληρά μέτρα λιτότητας στους προϋπολογισμούς του 2027.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους Έλληνες καταναλωτές

Η Ελλάδα δεν μένει ανεπηρέαστη από το ευρωπαϊκό τσουνάμι. Ο επερχόμενος χειμώνας αναμένεται να δοκιμάσει σκληρά τις αντοχές των ελληνικών νοικοκυριών σε τρία μέτωπα:

1. Φωτιά στις αντλίες και το πετρέλαιο θέρμανσης: Με το Brent πάνω από τα 106 δολάρια και τα διεθνή αποθέματα στο ναδίρ, οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης στην ελληνική περιφέρεια και τα αστικά κέντρα απειλούν να πιάσουν νέα ρεκόρ λίγο πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης.

2. Ανατιμήσεις στο ρεύμα: Η άνοδος των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου λόγω του ανταγωνισμού ΕΕ-Ασίας για το LNG συμπαρασύρει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μετακυλίοντας το κόστος στους μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος.

3. Νέα επιβάρυνση στα στεγαστικά δάνεια: Η διαφαινόμενη νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο θα συμπαρασύρει εκ νέου τις δόσεις των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Το συμπέρασμα: Χωρίς διπλωματική εκτόνωση στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων ετών, πληρώνοντας το μάρμαρο της ενεργειακής κρίσης και των διογκωμένων δημόσιων χρεών.

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