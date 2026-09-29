Τσίπρας: Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης αλλιώς ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει 

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«Να παραιτηθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αλλιώς ο κ. Μητσοτάκης να τον αποπέμψει» ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνέντευξή του στο Olympia Forum, σχολιάζοντας την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, για το «μπάζωμα» στα Τέμπη.

«Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποτελεί ηλιαχτίδα φωτός στις σκοτεινές μέρες της Δικαιοσύνης εδώ και εφτά χρόνια στην πατρίδα μας» σημείωσε. «Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατά την άποψή μου» πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση ζήτησε την παραίτηση Φλωρίδη: «Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις “όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα”. Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα.

Η συζήτηση ωστόσο με τη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου, επικεντρώθηκε στο «καυτό» ζήτημα της ενέργειας και της ακρίβειας στα καύσιμα και στα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά τι θα είχε κάνει διαφορετικά από την κυβέρνηση αν ήταν στο τιμόνι της χώρας. «Πιστεύω ότι θα είχα κάνει πολύ πιο πριν πράγματα για να μη φτάσουμε στο σημερινό ζόρι, διότι την περσινή χρονιά η χώρα μας είχε σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες που δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους» είπε.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, πρόσθεσε «είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα, είμαστε από τις χώρες εκείνες, εκείνες τις ακριβότερες τιμές στον κόσμο στα καύσιμα. Η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία, και αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός». Κατά τον Αλέξη Τσίπρα αυτό έχει να κάνει με μια σειρά από παράγοντες, και κυρίως με το ότι «η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουν παρθεί μέτρα, το θέμα της κρίσης των τιμών στα καύσιμα δεν προέκυψε ως ένα ξαφνικό γεγονός». «Ο πόλεμος στην Ουκρανία» είπε ο Αλέξης Τσίπρας «διεξάγεται εδώ και 6 χρόνια, ο πόλεμος στο Ιράν από τον Φλεβάρη πέρυσι, όλοι γνωρίζαμε ότι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα».

«Καταθέσαμε 4 μέτρα για να προστατευθεί η κοινωνία»

Πιο ειδικά παρέπεμψε στα μέτρα που έχει ήδη καταθέσει η ΕΛΑΣ στον δημόσιο διάλογο για να μειωθούν οι τιμές. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα η κυβέρνηση «έχει τη δυνατότητα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης η κυβέρνηση στο ελάχιστο προβλεπόμενο από την ΕΕ όριο, που είναι σχεδόν το μισό από ό,τι είναι σήμερα», και «έχει τη δυνατότητα να μειώσει το φόρο κατανάλωσης στο ΦΠΑ» όπως το έκανε η Ισπανία. Άρα, είπε, «έχει και 2 εργαλεία τα οποία δεν είναι δημοσιονομικά, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος».

Επίσης, ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, όπως πολλές χώρες στην Ε.Ε. να φορολογήσει τα έκτακτα κέρδη και τα υπερκέρδη, «το κάνουν άλλες χώρες, το έκανε η Πολωνία, πράγμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα το δημοσιονομικό χώρο για να γίνουν παρεμβάσεις». Τέλος σημείωσε πως υπάρχει και η δυνατότητα, «όπως έβαλε πλαφόν πέρυσι στις εταιρείες της εμπορίας και στα πρατήρια, να βάλει σε όλη την αλυσίδα, από το διυλιστήριο μέχρι το πρατήριο».

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα αυτά τα εργαλεία υπάρχουν και με βάση με μελέτη της ΕΛΑΣ, «αν έστω ένα από αυτά εφαρμοστεί, ή συνδυασμός αυτών, η τιμή των καυσίμων, του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να μπαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας πήχης, τον οποίο περιμένουμε να δούμε πώς θα υπερβεί και με ποιον τρόπο, τι ακριβώς θα επιλέξει, ο κ. Μητσοτάκης, διότι κατά την άποψή μου, αυτός που πρέπει να προφυλαχθεί είναι ο εργαζόμενος, είναι ο επαγγελματίας, είναι τα νοικοκυριά, η κοινωνία, και όχι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα σε αυτές τις κρίσιμες τιμές να παρουσιάζουν υπερβολικά κέρδη».

Εκτίμησε πως η κυβέρνηση για μια σειρά λόγους συνειδητά δεν έχει ακολουθήσει μια πολιτική που θα προστατεύσει το εισοδημα. Μεταξύ άλλων σημείωσε πως (η κυβέρνηση) «διατηρεί ψηλά τον ΦΠΑ σε όλη την πληθωριστική κρίση» – κι αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους πολίτες αλλά και τα έσοδα – γιατί «με αυτό τον τρόπο ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως φιλεύσπλαχνος και να φιλοδωρεί με κάποια επιδόματα».

Υπογράμμισε πως σε κάθε περίπτωση η ακρίβεια είναι συνάρτηση τιμών και εισοδήματος. «Στην Ελλάδα έχουμε το αρνητικό προνόμιο τα τελευταία χρόνια να έχουμε μισθούς εφάμιλλους με της Βουλγαρίας αλλά τιμές Γαλλίας στα σούπερ μάρκετ. Αυτός ο συνδυασμός, είπε «είναι εκπληκτικό κοκτέιλ, που πολύ απλά το αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης, βλέπει το εισόδημά του, εξανεμίζεται, στις 20 πρώτες μέρες, πάει άλλο, κάτι πρέπει να γίνει».

«Φραπέδες» και «χασάπηδες» ανά τη χώρα νέμονται τους κόπους των παραγωγών

Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε τι σημαίνει η φράση του πως δεν αρκεί η πολιτική αλλαγής αλλά χρειάζεται και αλλαγή πολιτικής και έφερε ως παράδειγμα τα αγροτικά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον οποίο σχολίασε πως «το σκάνδαλο αυτό δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται». Όπως ανέφερε παραπέμποντας στην περίπτωση του αφθώδους πυρετού, φέτος οι κτηνοτρόφοι καλούνται να σφάξουν τα κοπάδια τους γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει τους εμβολιασμούς, κάτι που απέδωσε στο ότι «τρέμει την πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταγράψει τον αριθμό των ζώων που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια. Και βγήκε η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ και είπε ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται, διότι η ΑΑΔΕ δεν μετράει, και υπάρχουν μια σειρά από απάτες που καταγράφονται παντού».

Αυτό συμβαίνει, συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας «γιατί αυτή την ώρα έχουμε αποσυνδέσει, τις επιδοτήσεις από την παραγωγή, έχουμε 82.000 ανθρώπους κτηνοτρόφους που δηλώνουν ότι έχουν πρόβατα και επιδοτούνται, ενώ αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν, γάλα και κρέας, είναι 40.000. Άρα, επιτρέψτε μου, 42.000 “λαμόγια”, “φραπέδες” και “χασάπηδες” ανά την επικράτεια, νέμονται τους κόπους και τα χρήματα των επιδοτήσεων, το εισόδημα, που θα έπρεπε να παίρνουν οι πραγματικοί παραγωγοί. Αν λοιπόν μια κυβέρνηση, έρθει απλά για να αλλάξει και να μην αλλάξει, αυτή την ουσία της πολιτικής, δηλαδή να σταματήσει αυτή την αθλιότητα του πελατειακού κράτους, και να σταματήσει, την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή… δε θα σταματήσει το πάρτι».

«Δεν υπάρχουν κακομοίρηδες, υπάρχουν άνθρωποι του μόχθου»

Με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε αν η ΕΛΑΣ εκπροσωπεί τους «κακομοίρηδες» ή τους «νοικοκύρηδες». Σχολίασε αρχικώς ότι επρόκειτο για μία πολύ προκλητική δήλωση που είναι ενδεικτική του τρόπου που σκέφτονται στη ΝΔ, είπα μάλιστα πως αντανακλά και τον τρόπο που σκέφτεται και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.

«Σ’ αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κακομοίρηδες» είπε στη συνέχεια, αλλά «άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά για να τα βγάλουν πέρα, άνθρωποι της παραγωγής, άνθρωποι του μόχθου, εργαζόμενοι, μισθωτοί, οι οποίοι παλεύουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να φροντίσουν τους υπαίτιους τους ηλικιωμένους γονείς τους. Και είναι πολύ προκλητική αυτή η δήλωση του κ. Θεοχάρη, που πιστεύω αντανακλά και μια συνολικότερη αντίληψη του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι εμείς εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα, βγάζοντας το ψωμί τους με εντιμότητα. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους που έσφιξαν τα δόντια την περίοδο της κρίσης, δεν βγάλαν τα λεφτά τους αφορολόγητα στις τράπεζες της Ελβετίας, εκπροσωπούμε εκείνους τους ανθρώπους που στήριξαν τις προσπάθειές μας τότε, όταν κάποιες από τον κ. Θεοχάρη έλεγαν Γερούν-γερά. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους που θέλουν και σήμερα να ζήσουν τα παιδιά τους σε μια χώρα δικαιοσύνης, να μείνουν στον τόπο τους, και να έχουν μια καλύτερη προοπτική και ελπίδα».

Για ενδεχόμενο ακυβερνησίας: «Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να κυβερνιέται η χώρα με μια αδιέξοδη πολιτική»

Κληθείς να σχολιάσει τα περί κινδύνου «ακυβερνησίας», αν στις εκλογές το πρώτο κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως «το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας το ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ακυβερνησίας». Ο πραγματικός κίνδυνος είπε «είναι να συνεχίσει η χώρα να κυβερνιέται με μια αδιέξοδη πολιτική, που διευρύνει τις ανισότητες, βαθαίνει τη διαφθορά, και μας οδηγεί σε τέλμα».

Εκτίμησε ότι «όλα είναι ρευστά» στο πολιτικό σκηνικό: «Εγώ αυτό που βλέπω, όχι μόνο διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, αλλά και μιλώντας καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω μου, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μοιάζει πάρα πάρα πολύ με αυτή που έχουμε ξαναζήσει. Το 2012. Είναι όλα ανοιχτά για το τι θα γίνει, κατά την άποψή μου».

«Μάχη για να κερδηθεί ο κόσμος της αποχής»

Επιπλέον σημείωσε πως αυτό που θεωρεί πως θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών «είναι η επιλογή των ανθρώπων που αποφάσισαν συνειδητά να απέχουν από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, να ξαναέρθουν στην κάλπη. Και βεβαίως, η μάχη και η δυνατότητα να κερδηθεί ο κόσμος της αδιευκρίνιστης ψήφου. Ως επί το πλείστον, αυτοί οι πολίτες, σε μια περίοδο φθοράς και παρατεταμένης διακυβέρνησης από ένα κόμμα που δημιουργεί δυσαρέσκεια, δεν πηγαίνουν στο κόμμα αυτό».

Συμπλήρωσε πως η μάχη της ΕΛΑΣ το διάστημα ως τις εκλογές θα είναι «να συνομιλήσουμε με εκείνους τους πολίτες που σήμερα φαίνεται να έχουν χαμηλές προσδοκίες, να μην πιστεύουν στο θαύμα της αλλαγής πολιτικής, να τους πούμε ότι δεν είναι θαύμα, είναι εφικτό να γίνει, με τη δική τους συμβολή» με τη συμμετοχή τους στην εκλογική «η οποία θα κρίνει το ποιος θα μας κυβερνήσει, κυρίως όμως το πώς, με ποιες πολιτικές, με ποιο σχέδιο, με ποιο όραμα για την επόμενη μέρα».

«Δεν πρόκειται να τσακωθώ με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη»

Ο πρώην πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για το ΠΑΣΟΚ και για την κατηγορία της Χαριλάου Τρικούπη ότι αντιγράφει το πρόγραμμά του και απάντησε πως «το μόνο που θα πω είναι πως αξίζει περισσότερη σοβαρότητα στον πολιτικό διάλογο». Σημείωσε ότι δεν θέλει να παίξει στο σκηνικό που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ο πρωθυπουργός ότι δηλαδή «στο πολιτικό σκηνικό είναι βέβαιη η πρώτη θέση της ΝΔ και υπάρχουν κάποιοι τύποι που πλακώνονται για τη δεύτερη θέση». Εγώ είπε «δε θα τσακωθώ ούτε στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, εγώ θα τσακωθώ με τα προβλήματα και τον κ. Μητσοτάκη γιατί αυτός ασκεί πολιτική».

«Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε 3η θητεία Μητσοτάκη κι αυτό θα είναι καταστροφικό»

Σε σχέση με το δίλημμα «εμείς ή κανείς» που προκάλεσε αντιδράσεις ο Αλέξης Τσίπρας αντέδρασε αρχικώς λέγοντας «αν όχι εμείς ποιοι;» και υποστήριξε στη συνέχεια πως «αν δεν τα καταφέρουμε εμείς η χώρα θα έχει μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη κι αυτό θα είναι καταστροφικό» και πως αυτό το λέει η κοινή γνώμη στις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων.

Επανέλαβε ακόμη πως η ΕΛΑΣ, σε περίπτωση που λάβει την πρώτη εντολή θα εξαντλήσει την προσπάθεια για σχηματισμό κυβέρνησης και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, «δεν είναι καμιά καταστροφή».

Ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά πως δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει με τη δεξιά και τον Μητσοτάκη: «Γεννηθήκαμε ακριβώς για να αποτελέσουμε την εναλλακτική απέναντι στη δεξιά. Να είμαστε ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη δεξιά. Θα ήταν το καλύτερο δώρο στην επελαύνουσα στην Ευρώπη ακροδεξιά, εάν υπήρχε μια τέτοια προοπτική, αν το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας δεν είχε δύο διακριτούς πολιτικούς πόλους».

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