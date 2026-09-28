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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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28.09.2026 09:53

Τους ένωσε η… Μήδεια, τους χώρισε ο διάδρομος της… ταξικής πάλης

28.09.2026 09:53
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Στο Βεάκειο βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής ο Αλέξης Τσίπρας (με την Περιστέρα Μπαζιάνα) και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να δουν την παράσταση της Μήδειας.

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν μία παρέα, καίτοι παλαιοί… σύντροφοι, καθότι ο Τσίπρας έλκει ιδεολογική και πολιτική καταγωγή από το ΚΚΕ.

Το ιδεολογικοπολιτικό χάσμα που τους χωρίζει είναι μία… άβυσσος και, για τις ανάγκες της κοινής τους παρουσίας στην παράσταση, ένας… διάδρομος.

Κάθισαν μακριά και αγαπημένοι.

Άλλωστε, ακόμα και σε οποιαδήποτε εκδοχή κυβερνήσεων συνεργασίας την επομένη των εκλογών, ΕΛΑΣ και ΚΚΕ είναι αδύνατο να συνυπάρξουν. Κάπως έτσι… σκοτώνουν την ελπίδα για «αριστερή κυβέρνηση», όπως έκανε και η Μήδεια με τα παιδιά της…

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