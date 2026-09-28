Τσίπρας: Θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών το απόγευμα

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Στο πλαίσιο των εξορμήσεων που ξεκινά ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας – περιοδείες κι επαφές με φορείς – σήμερα το απόγευμα στις 19:00 θα παραστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η παρουσία του στη συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΕΕΑ, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου, θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΕΑ και να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΔΣ του ΕΕΑ (Πανεπιστημίου 44, Αθήνα, 2ος όροφος).

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