Νέα Ζηλανδία: Η αστυνομία διέσωσε φώκια που διέσχιζε πολυσύχναστο δρόμο του Ουέλινγκτον

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Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα ότι επενέβη για τη διάσωση νεαρής φώκιας που διέσχιζε πολυσύχναστο δρόμο, την οποία βοήθησε στη συνέχεια να επιστρέψει στο νερό σώα και αβλαβής.

Το χθεσινό κυριακάτικο απόγευμα κάποιοι κάτοικοι του Ουέλινγκτον είδαν την νεαρή φώκια να διασχίζει δρόμο της πρωτεύουσας, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που ενείχε αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το ζώο προσπάθησε μετά να φτάσει στο νερό και η αστυνομία έσπευσε να επέμβει για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη επιστροφή της στη θάλασσα.

«Η νεαρή φώκια φάνηκε να αναγνωρίζει τη βοήθεια» που της προσφέρθηκε, πρόσθεσε η αστυνομία.

New Zealand police came to the rescue of a seal crossing a busy road, helping the perplexed pinniped pup back safely into the water.



"When I joined police 15 months ago they said to be ready for anything, so I guess this demonstrates that's true!" said Constable Taylor, who… pic.twitter.com/FNApn6jJLg — AFP News Agency (@AFP) September 28, 2026

«Οι αστυνομικοί μας μπόρεσαν να βρουν τη φώκια και να την οδηγήσουν σε ασφαλές μέρος, όπου αφέθηκε στο νερό», δήλωσε η Μίριαμ Μπέντλεϊ της αστυνομίας του Ουέλινγκτον.

«Όταν μπήκα στην αστυνομία, πριν από 15 μήνες, μου είπαν να είμαι προετοιμασμένος για όλα. Υποθέτω ότι αυτό είναι η απόδειξη», σημείωσε επίσης ο αστυνομικός Τέιλορ, ο οποίος συνόδευσε τη νεαρή φώκια που είχε χαθεί.

Πολλά είδη φώκιας ζουν κατά μήκος των ακτών της Νέας Ζηλανδίας και δεν είναι σπάνιο κάποια να βρεθεί να περιπλανάται στις παράκτιες περιοχές.

Λόγω της αύξησης των περιστατικών κατά τα οποία φώκιες εντοπίζονται στην ξηρά γύρω από το Ουέλινγκτον, η αστυνομία ζήτησε από τον κόσμο να την ειδοποιήσει αν δει κάποια άλλη να έχει χαθεί στην ξηρά και να μην προσπαθήσει να επέμβει.

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