Τρομακτική απειλή Λαβρόφ: Αν μας επιτεθεί η Ευρώπη, θα είναι ένας διαφορετικός και πιο σύντομος πόλεμος»

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Ο Σεργκέι Λαβρόφ σε νέες δηλώσεις του κατά της Ευρώπης, προειδοποίησε πως αν η ήπειρος αποπειραθεί να επιτεθεί στη Ρωσία, τότε ο πόλεμος «που θα ανοίξει θα είναι διαφορετικός και πιο σύντομος» από αυτόν της Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε πως η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ρωσία.

«Είναι η Ευρώπη που προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας. Επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι, το αργότερο έως το 2030, εμείς, οι Ευρωπαίοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Σήμερα επενδύουν τεράστια χρηματικά ποσά στην παραγωγή όπλων», είπε.

«Αν μας επιτεθούν, επειδή εμείς δεν πρόκειται να… καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια… θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος» πρόσθεσε με απειλητικό ύφος.

Το υπονοούμενο για την Γερμανία και το «Τέταρτο Ράιχ»

Ο Λαβρόφ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και συγκεκριμένα κατά του Βερολίνου, κατηγορώντας τη Γερμανία ότι επιδιώκει να γίνει η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης. Συνδύασε μάλιστα το γεγονός με την άνοδο του AfD.

«Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, λέει -και όχι μία φορά, δεν ήταν γλωσσικό ολίσθημα -ότι στόχος είναι η Γερμανία να γίνει και πάλι η κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης. Καταλαβαίνει άραγε τι σημαίνει το “και πάλι”;», διερωτήθηκε.

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