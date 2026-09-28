Ανδρέας Λοβέρδος: Έριξαν μπογιές στο πολιτικό του γραφείο στη Δάφνη – «Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν»

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Επίθεση στο πολιτικό του γραφείο, με κόκκινες μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου στη Δάφνη, καταγγέλλει ο Ανδρέας Λοβέρδος, με ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ, ενώ όπως αναφέρει, δεν πτοείται από τέτοιες ενέργειες και στο παρελθόν έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με επιθέσεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν», προσθέτοντας ότι τέτοιες ενέργειες «χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν».

Και καταλήγει αναφέροντας ότι συνεχίζει «με την ίδια αποφασιστικότητα» τον αγώνα του για όσα πιστεύει.

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