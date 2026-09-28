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28.09.2026 08:32

Σαμαράς: Ο Γιώργος Βάλλης στο «ραντάρ» για τη Β’ Πειραιά – Η επαφή που άναψε σενάρια

28.09.2026 08:32
GIVRGOS VALLIS

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Το παζλ των προσώπων που θα μπορούσαν να βρεθούν στα ψηφοδέλτια του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αντώνη Σαμαρά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Β’ Πειραιά. Και ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στο παρασκήνιο είναι εκείνο του Γιώργου Βάλλη.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών προέρχεται από έναν χώρο με ισχυρούς δεσμούς με τον Πειραιά και τα νησιά και έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια δημόσια παρουσία γύρω από ζητήματα ναυτιλίας, yachting και ασφάλειας στη θάλασσα.

Το ενδιαφέρον γύρω από τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του ενισχύθηκε μετά την παρουσία του, την περασμένη Παρασκευή, στα γραφεία όπου γίνονται οι προετοιμασίες για τον υπό ανακοίνωση φορέα του πρώην πρωθυπουργού. Οι πληροφορίες θέλουν τον Βάλλη να είχε επαφές με ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και συνομιλία με τον ίδιο.

Κανείς από τους εμπλεκομένους δεν έχει ανακοινώσει συμφωνία και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένη κάποια υποψηφιότητα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επαφή αποκτά διαφορετικό βάρος όταν συνδυάζεται με το ενδιαφέρον γύρω από τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Έτσι, στη Β’ Πειραιά, όπου η μάχη των προσώπων αναμένεται να έχει τη δική της σημασία, το όνομα του Γιώργου Βάλλη είναι πλέον ένα από εκείνα που αξίζει να παρακολουθεί κανείς όταν έρθει η ώρα των επίσημων ανακοινώσεων.

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