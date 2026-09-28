Η Βιολάντα διαψεύδει τις απολύσεις εργαζομένων και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Takeaways by to pontiki AI Η εταιρεία Βιολάντα διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που την κατηγορούν για απόλυση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους στις αρμόδιες Αρχές.

Η διοίκηση της επιχείρησης διαβεβαιώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση προσωπικού από την ημέρα αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία προειδοποίησε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει τη φήμη της και να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Αντιθέτως, συγγενείς θυμάτων κατήγγειλαν μέσω υπομνήματος στον εισαγγελέα προσπάθειες αλλοίωσης στοιχείων στον χώρο του δυστυχήματος και εκφοβισμό των εργαζομένων.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι προσωπικό που επιχείρησε να εισφέρει κρίσιμα στοιχεία στην έρευνα έχει υποστεί πιέσεις και απομακρυνθεί από τις θέσεις του.

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Στη διάψευση δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για απόλυση εργαζομένων επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές προχώρησε η Βιολάντα υποστηρίζοντας ότι «ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής».

Παράλληλα, η εταιρεία απειλέι με προσφυγή στη δικαιοσύνη αναφέροντας ότι «θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι:

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρίζονται ότι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απέλυσε εργαζομένους επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές, διευκρινίζουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής.

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση.

Το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της.

Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

Η καταγγελία για απολύσεις, αλλοίωση του χώρου και εκφοβισμό

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Real News», η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που σκοτώθηκε στην έκρηξη, κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας ζητώντας την ανάκληση της αποφυλάκισης του Τζιωρτζιώτη.

Το υπόμνημα τονίζει προσπάθειες αλλοίωσης των δεδομένων του χώρου, όπως η άμεση αποξήλωση τεσσάρων υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και η ταχεία επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος πριν την ολοκλήρωση των πραγματογνωμοσυνών, γεγονότα που δυσχεραίνουν την ακριβή διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται μαρτυρίες για εκφοβισμό και πιέσεις σε εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων. Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο τουλάχιστον εργαζόμενοι που είχαν εκφράσει παράπονα για την οσμή υγραερίου πριν το δυστύχημα έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια περιθωριοποίησης μαρτύρων.

Ο Άγγελος Λιάκος, γιος μιας εκ των θυμάτων, της Αγάπης Μπουνόβα, δήλωσε στη «Real News» ότι υφίσταται ένα δυσμενές περιβάλλον για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία. Επιβεβαίωσε επίσης τις απολύσεις που σχετίζονται με τις μαρτυρίες, περιγράφοντας συστηματική αντιεργατική συμπεριφορά και πολλές ανεξήγητες αποχωρήσεις προσωπικού.

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