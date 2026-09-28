Ξεκινάει σήμερα το ψηφιακό φροντιστήριο – Εντός του 2027 το EduAI

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Ανοίγουν ξανά από σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχει ζωντανή διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για μαθητές ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ, με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διαθέτει ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορούν να αξιοποιούν οι μαθητές στον χρόνο και με τον ρυθμό που τους εξυπηρετεί.

Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα είναι ήδη σημαντική. Συνολικά περισσότεροι από 410.000 χρήστες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 συμμετείχαν περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι.

Το ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο από την Ε΄ Δημοτικού και για όλες τις τάξεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, προβλέπεται η επέκταση των ζωντανών μαθημάτων στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, ώστε η υποστήριξη μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου να ξεκινά νωρίτερα στη σχολική διαδρομή των μαθητών.

Στο επίκεντρο και η Τεχνητή Νοημοσύνη με το EduAI

Επόμενο βήμα αποτελεί η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του EduAI, ενός νέου εργαλείου που σχεδιάζεται να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές.

Στόχος είναι το εργαλείο να προσαρμόζει την υποστήριξη στο επίπεδο και την απόδοση κάθε μαθητή, να εντοπίζει γνωστικά κενά και να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

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