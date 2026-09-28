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28.09.2026 08:23

Κολομβία: Πέθανε ο ηγέτης ανταρτών που φέρεται να βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία ενός γερουσιαστή

28.09.2026 08:23
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Ηγετικό στέλεχος παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, το οποίο φέρεται να είχε χρηματοδοτήσει τη δολοφονία το καλοκαίρι του 2025 του Μιγκέλ Ουρίμπε, γερουσιαστή που ετοιμαζόταν να διεκδικήσει την προεδρία της Κολομβίας, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

«Ο αποκαλούμενος ‘Ρόμπινσον Γκουτιέρες’, ο πολιτικός και οικονομικός ηγέτης της δομής ‘Τεόφιλο Φορέρο Κάστρο’, σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού και της αστυνομίας στον νομό Ουίλα (νότια), ανέφερε ο δε λα Εσπριέγια.

Πρόσθεσε ότι «ο εγκληματίας αυτός ενεχόταν στη δολοφονία του Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι» και συμπλήρωσε ότι «δεν θα πάψω να απαιτώ να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το έγκλημα αυτό» και «θα αποδώσουμε δικαιοσύνη για τον Μιγκέλ Ουρίμπε».

Ο 39χρονος γερουσιαστής της δεξιάς είχε τραυματιστεί βαριά από σφαίρες την 7η Ιουνίου 2025, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης· υπέκυψε σε νοσοκομείο δυο μήνες αργότερα.

Η έρευνα των αρχών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο Ιβάν Μάρκες, άλλοτε δεύτερος στην ιεραρχία των πρώην FARC, πλέον επικεφαλής ομάδας διαφωνούντων που συνεχίζει την ένοπλη δράση, και ο Σάρκο Αλντινέβερ, δεξί του χέρι, ήταν οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του γερουσιαστή.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Κολομβίας, έχουν βρει καταφύγιο στη Βενεζουέλα, χώρα που η Μπογοτά λέει εδώ και χρόνια πως χρησιμοποιείται ως βάση μετόπισθεν από «εγκληματικές οργανώσεις».

Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση συνελήφθησαν εννιά ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου ανήλικου, του πληρωμένου πιστολιού που άνοιξε πυρ.

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