Παχυσαρκία: Τι συμβαίνει στο σώμα μετά τη διακοπή των ενέσιμων φαρμάκων;

Takeaways by to pontiki AI Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Diabetes, Obesity and Metabolism» εξετάζει την επίδραση της διακοπής φαρμάκων όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη στη διαχείριση του βάρους.

Η έρευνα σε 8.000 ασθενείς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διακοπή της αγωγής δεν οδηγεί απαραίτητα σε σημαντική επαναφορά σωματικού βάρους.

Πολλοί ασθενείς καταφέρνουν να διατηρήσουν το βάρος τους σταθερό επιλέγοντας εναλλακτικές θεραπείες, επανέναρξη της αρχικής αγωγής ή αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Το κόστος και οι παρενέργειες αποτελούν τους δύο κύριους λόγους που ωθούν τους ασθενείς στη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής.

Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι οι ασθενείς συνεχίζουν να αναζητούν λύσεις για την παχυσαρκία ακόμα και μετά τη διακοπή των αρχικών ενέσιμων σκευασμάτων.

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Η χρήση ενέσιμων φαρμάκων, που είναι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1, συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα φάρμακα είναι χρήσιμα στη διαχείριση του βάρους και του διαβήτη τύπου 2, ωστόσο τι συμβαίνει μετά τη διακοπή τους;

Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό «Diabetes, Obesity and Metabolism». Η έρευνα περιέλαβε σχεδόν 8.000 ασθενείς που διέκοψαν τη λήψη σεμαγλουτίδης ή τιρζεπατίδης, των περισσότερο χρησιμοποιούμενων φαρμάκων.

Ο ειδικός παθολόγος Δρ. Ευθύμιος Καπάνταης με ανάρτησή του στα social media, παρουσιάζει τα ευρήματα αυτής της μελέτης, τα οποία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η διακοπή δεν οδηγεί απαραίτητα σε σημαντική ανάκτηση βάρους.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Συνολικά, η ανάλυση έδειξε ότι η διακοπή των φαρμάκων δεν οδηγεί σε σημαντική επαναφορά βάρους, κυρίως επειδή πολλοί ασθενείς τείνουν να ξεκινούν ξανά το αρχικό φάρμακο ή να δοκιμάζουν μια εναλλακτική θεραπεία για την παχυσαρκία. Πολλοί ασθενείς είχαν επιτυχία στη σταθεροποίηση του βάρους τους μετά από ένα χρόνο μέσω εναλλακτικών θεραπειών και παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής.

Όσοι έλαβαν θεραπεία για παχυσαρκία έχασαν κατά μέσο όρο 8,4% του σωματικού βάρους πριν από τη διακοπή και ανέκτησαν κατά μέσο όρο 0,5% ένα χρόνο αργότερα. Να σημειωθεί ότι το 55% πήρε βάρος 1 χρόνο μετά τη διακοπή, ενώ το 45% συνέχισε να χάνει ή παρέμεινε το ίδιο.

Όσοι έλαβαν θεραπεία για διαβήτη τύπου 2 έχασαν κατά μέσο όρο 4,4% του σωματικού βάρους πριν από τη διακοπή και έχασαν επιπλέον 1,3% του σωματικού βάρους ένα χρόνο αργότερα. Στην ομάδα του διαβήτη, το 44% πήρε βάρος, ενώ το 56% συνέχισε να χάνει ή παρέμεινε το ίδιο.

Οι λόγοι που οι ασθενείς διέκοψαν την αγωγή

Υπήρχαν δύο κύρια ζητήματα που οδήγησαν τους ασθενείς να σταματήσουν τη φαρμακευτική αγωγή, τα οποία ήταν το κόστος και οι παρενέργειες.

Μετά τη διακοπή των αρχικών ενέσεων, πολλοί ασθενείς διερεύνησαν άλλες επιλογές θεραπείας: το 27% άλλαξε σε διαφορετικό φάρμακο, το 20% επανέλαβε την αρχική του φαρμακευτική αγωγή, το 14% συνέχισε τη θεραπεία της παχυσαρκίας με επισκέψεις τροποποίησης του τρόπου ζωής με επαγγελματίες υγείας και λιγότερο από το 1% μεταπήδησε στη μεταβολική/βαριατρική χειρουργική επέμβαση.

Συμπέρασμα

Συνολικά, η ανάλυση έδειξε ότι η διακοπή των φαρμάκων δεν οδηγεί σε σημαντική ανάκτηση βάρους. Πολλοί δεν εγκαταλείπουν την επιθυμία τους για θεραπεία της παχυσαρκίας τους, ακόμη και αν χρειαστεί να διακόψουν την αρχική τους φαρμακευτική αγωγή είτε ξεκινώντας ξανά την αρχική φαρμακευτική αγωγή ή δοκιμάζοντας εναλλακτική θεραπεία.

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