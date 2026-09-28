Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν απάτες και κλοπές – Δικογραφίες σε βάρος 11 ατόμων

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Στην εξιχνίαση σειράς κλοπών και περιπτώσεων απάτης προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., στη Θεσσαλονίκη, μετά από έρευνες για υποθέσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα σε περιοχές της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως εξιχνίασαν δύο απάτες με το πρόσχημα, ανάλογα με την περίπτωση, του λογιστή και του υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως ανακοινώθηκε, ως δράστες ταυτοποιήθηκαν μία γυναίκα, 31 ετών, κι ένας 24χρονος, οι οποίοι φαίνεται να απέσπασαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, συνολικά κοσμήματα αξίας περίπου 35.000 ευρώ και 6.100 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον, από την ίδια Υπηρεσία σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 20χρονου αλλοδαπού για απόπειρα κλοπής από σπίτι και εναντίον νεαρής για διάρρηξη οικίας, από την οποία φέρεται να αφαίρεσε κοσμήματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ- πράξεις που έγιναν από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο τού τρέχοντος έτους.

Τέλος, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος επτά ατόμων, ηλικίας 16 έως 76 ετών, για πέντε κλοπές (από καταστήματα, αυτοκίνητα και δημόσιο χώρο), αλλά και μία απάτη με υπολογιστή, που διαπράχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2026. Μεταξύ άλλων, είχαν αφαιρεθεί χρήματα, προϊόντα, κόσμημα και προσωπικά έγγραφα.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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