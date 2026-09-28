Θάνατος Μαζωνάκη: Το «σκιώδες» δίκτυο συνεργατών των Γάκα, Θεοδωρόπουλου – Ο βελονιστής, οι εξωφρενικές χρεώσεις και το… κωδικοποιημένο πελατολόγιο

Takeaways by to pontiki AI Οι Αρχές διευρύνουν την έρευνά τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζοντας ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών και εναλλακτικών θεραπευτών που πλαισίωναν τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο χειραγώγησης των ασθενών και στις υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις για ιατρικές πράξεις, οι οποίες παρουσιάζονταν ως εξειδικευμένες θεραπείες ευεξίας.

Η ανάκτηση δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ιατρείου αποκαλύπτει κωδικοποιημένα αρχεία πελατών, ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις εντόπισαν αλλοιώσεις στο μυοκάρδιο του καλλιτέχνη λόγω ισχαιμικού επεισοδίου.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πρόωρη ανακοπή καρδιάς.

Παράλληλα, σχεδιάζεται κοινή επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων στον χώρο των υπηρεσιών αναζωογόνησης.

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Στο «σκιώδες δίκτυο» των εξωτερικών συνεργατών του ζεύγους των γιατρών στρέφονται, πλέον, οι έρευνες των Αρχών σε ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της RealNews, πέρα από τις προφανείς ποινικές ευθύνες των δύο γιατρών του Κολωνακίου, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας μπαίνουν εναλλακτικοί θεραπευτές διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και άλλοι γιατροί, οι οποίοι φαίνεται πως πλαισίωναν τη δράση του ζεύγους και λειτουργούσαν ως συνδετικοί κρίκοι με τους ασθενείς-θύματα.

Ο αιφνίδιος θάνατος του δημοφιλούς καλλιτέχνη φαίνεται ότι άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, αποκαλύπτοντας μια ανεξέλεγκτη «φάμπρικα» επιτηδείων που υποσχόταν μαγικές θεραπείες νεότητας, αναζωογόνησης και ευεξίας. Πρόκειται για μια καλοστημένη επιχείρηση, που στο τέλος άδειαζε πορτοφόλια με μεθόδους οι οποίες όχι μόνο δεν είναι ιατρικές, αλλά και μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες για την υγεία, εφόσον δεν εκτελούνται με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έρευνα της Δικαιοσύνης δεν περιορίζεται μόνο στη χορήγηση σκευασμάτων και στην υποβολή σε αμφίβολες θεραπείες από τους δύο γιατρούς, που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι. Επιπλέον, εξετάζει εξονυχιστικά με ποιον τρόπο τρίτα πρόσωπα, με ή χωρίς ιατρική ιδιότητα αλλά με έντονη επιρροή, λειτουργούσαν ως «γέφυρες» χειραγώγησης ασθενών.

Ήδη, η αποκάλυψη ότι η μάνατζερ του τραγουδιστή είχε επιχειρήσει να κλείσει ραντεβού με συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή, ο οποίος βρισκόταν σε ανοιχτή γραμμή με το περιβάλλον του ιατρείου και την Ιωάννα Γάκα, δείχνει πως υπήρχε μια ολόκληρη αλυσίδα «προσφοράς υπηρεσιών» σε ευάλωτους ανθρώπους. Μάλιστα, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, άτομα που συνεργάζονταν με τους γιατρούς να κληθούν σύντομα να καταθέσουν. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η συμμετοχή ενός βελονιστή σε αυτό το άτυπο δίκτυο.

Τα αρχεία και τα σβησμένα ραντεβού

Την ίδια στιγμή, περισσότερο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και γενικότερα στη λειτουργία του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, αναμένεται να ρίξει η ανάκτηση των αρχείων από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, με εντολή της 56χρονης γιατρού, οι υπάλληλοι του ιατρείου έσβησαν τα ραντεβού της επίμαχης ημέρας κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο γνωστός καλλιτέχνης.

Στα αρχεία που ανακτώνται σταδιακά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντί για ονόματα, εμφανίζονται κωδικοποιημένοι αριθμοί, δίπλα στους οποίους φιγουράρουν τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα των πελατών-ασθενών. Πρόκειται για άτομα με βαριά πορτοφόλια και για ηχηρά ονόματα της αθηναϊκής ελίτ, που ήθελαν διακαώς να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, λαμβάνοντας υπηρεσίες αντιγήρανσης. Η ταυτοποίηση αυτών των προσώπων μέσω των τηλεφώνων θεωρείται βέβαιη και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί και να τεθεί στη διάθεση του εισαγγελέα, ο οποίος δεν αποκλείεται να ζητήσει την εξέτασή τους.

Οι Αρχές, έπειτα από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στα χέρια τους μέσα από καταθέσεις αλλά και εργαστηριακές αναλύσεις, φαίνεται πως οδηγούνται στο συμπέρασμα πως ο κύριος στόχος των κατηγορουμένων της υπόθεσης ήταν τα χρήματα του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μάλιστα, φέρεται να είχε εκφράσει αρχικά αντιρρήσεις για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, επιμένοντας να κάνει μόνο την υπνοθεραπεία και εν συνεχεία να ταξιδέψει στο Λονδίνο για μια συγκεκριμένη θεραπεία αναζωογόνησης.

Αυτό το δεδομένο φαίνεται πως κινητοποίησε τη γιατρό και τον υπνοθεραπευτή, οι οποίοι φέρονται να προσπάθησαν να πείσουν τον καλλιτέχνη να πραγματοποιήσει το σύνολο των συνεδριών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ιατρείο του Κολωνακίου. Μάλιστα, παρουσίαζαν τη θεραπεία ως άκρως εξειδικευμένη λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής του, δικαιολογώντας έτσι τις εξαιρετικά υψηλές τιμές.

Η «ταρίφα»

Συγκεκριμένες πηγές είναι σε θέση να γνωρίζουν τις τιμές που είχαν προτείνει στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος τις είχε θεωρήσει υπερβολικές, όπως είχε εκμυστηρευτεί τις προηγούμενες ημέρες σε φιλικό του πρόσωπο.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο τραγουδιστής φέρεται να είχε εκπλαγεί με το κόστος που αφορούσε μια απλή υδροθεραπεία, την οποία φέρονταν έτοιμοι να του χρεώσουν έως και 3.000 ευρώ. Έπειτα από συζητήσεις, η τιμή για τη συγκεκριμένη πράξη μειώθηκε στα 1.500 ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι δύο πλασμαφαιρέσεις για τον καθαρισμό του αίματος και την αναζωογόνηση του οργανισμού κοστολογήθηκαν προς 8.000 ευρώ η μία, τη στιγμή που σε άλλους πελάτες η συγκεκριμένη μέθοδος φέρεται να χρεωνόταν 6.000 ευρώ και, μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, χωρίς την έκδοση αποδείξεων.

Πρόκειται δηλαδή για ένα ποσό της τάξεως των 17.500 ευρώ μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, χωρίς να υπολογίζεται το επιπλέον κόστος των συνεδριών που θα έκανε ο τραγουδιστής με τον υπνοθεραπευτή στο γραφείο του στην Κηφισιά. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα πως οι ασθενείς φαίνεται να αντιμετωπίζονταν ως πελάτες, με κύριο γνώμονα το οικονομικό όφελος.

Τα μηνύματα

Ενδεικτικά της όλης κατάστασης είναι τα μηνύματα που αντάλλασσαν η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής συνεργάτης της, Νάσος Κομιανός τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της μοιραίας επίσκεψης του καλλιτέχνη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Δύο 24ωρα πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνάντησε τον υπνοθεραπευτή σε εστιατόριο στο Ψυχικό. Φεύγοντας από εκεί, έστειλε SMS στη γιατρό εκφράζοντας την ανησυχία του για μια οικονομική απαίτηση που του έγινε, αναφέροντας: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000-6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά».

Το επόμενο πρωί, η γιατρός προώθησε το συγκεκριμένο μήνυμα στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος της απάντησε ενημερώνοντάς την για τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων: «Έχει κλειστεί Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα. Αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω». Ενώ, σε δεύτερο μήνυμά του προσέθετε: «Αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ορέξεις έχει».

Πανικό στην «αγορά της ευεξίας»

Το βέβαιο είναι ότι το σοκ από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε πανικό στην «αγορά της ευεξίας». Μέσα σε μόλις δύο ώρες από τις πρώτες αποκαλύψεις, δεκάδες ιστοσελίδες που διαφήμιζαν ενδοφλέβιες βιταμίνες, κοκτέιλ νεότητας και κατ’ οίκον θεραπείες -ακόμη και σε πολυτελή ξενοδοχεία του Αιγαίου– «κατέβηκαν» άρον-άρον.

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα, που εκτείνεται από botox σε πατάρια τσαγκαράδικων στη Θεσσαλονίκη έως παράνομες εφαρμογές από οδοντιάτρους στην Αθήνα, μπαίνει συνολικά στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος για τα αίτια θανάτου του καλλιτέχνη, αναμένεται να ξεκινήσει μια σαρωτική, κοινή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια «φάμπρικα» που έβλεπε την ανθρώπινη ζωή αποκλειστικά ως πηγή εύκολου πλουτισμού.

Το χρηματοκιβώτιο και το εύρημα των ιατροδικαστών

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να δοθεί η σχετική εντολή εισαγγελέα ώστε να ανοίξει το προσωπικό χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, το οποίο έχει κατασχεθεί από τους αστυνομικούς έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του. Σημειώνεται πως πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει μόνο με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την ίδια στιγμή, σημαντικά είναι τελικά τα ευρήματα της νεκροψίας/νεκροτομής στη σορό του άτυχου τραγουδιστή, καθώς τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο πραγματογνώμονας που όρισε η οικογένειά του συμφωνούν σε ένα συγκεκριμένο εύρημα: τις αλλοιώσεις στην καρδιά λόγω σταδιακά εξελισσόμενου ισχαιμικού επεισοδίου. Τόσο ο Νίκος Καλόγρηας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών όσο και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του τραγουδιστή Σωτήρης Μπουζιάνης διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης ότι υπάρχουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο εξαιτίας ενός σταδιακά εξελισσόμενου ισχαιμικού επεισοδίου. Αυτό δείχνει σε πρώτη φάση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ίσως στο μέλλον να εκδήλωνε κάποιο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, ωστόσο κάποιο γεγονός αποτέλεσε την αφορμή για να εκδηλωθεί πρόωρα.

Ποιο όμως είναι αυτό το επεισόδιο που λειτούργησε ως «ελατήριο» για την ανακοπή καρδιάς του γνωστού ερμηνευτή; Απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα αναμένεται να δοθούν από τις ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν τον χρόνο που εξελίσσεται ραγδαία το επεισόδιο με μικρές αποκλίσεις αλλά και τον μηχανισμό που το δημιουργεί. Παράλληλα, από τις τοξικολογικές θα φανούν οι ουσίες που ενδεχομένως προκαλούν ένα τέτοιο επεισόδιο, με δεδομένο πως στον αδικοχαμένο τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη πριν από την πλασμαφαίρεση.

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