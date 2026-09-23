Το SMS του Μαζωνάκη στη Γάκα μια μέρα πριν τον θάνατό του: «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 με 6.000 ευρώ;»

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Ένα SMS προς την Ιωάννα Γάκα έστειλε την Τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν μεταβεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί στην πρώτη από τις θεραπείες που είχε συμφωνήσει να πραγματοποιήσει.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής επικοινώνησε γραπτώς με τη γιατρό μία ημέρα πριν χάσει τη ζωή του, ζητώντας διευκρινίσεις για τη θεραπεία που είχε προγραμματιστεί να κάνει.

«Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 με 6.000 ευρώ;», ήταν το ερώτημα που της έθεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η συνάντηση που προηγήθηκε και το πρόγραμμα των θεραπειών

Το προηγούμενο βράδυ, τη Δευτέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συναντηθεί με έναν γνωστό επιχειρηματία, τη συνεργάτιδά του και τον υπνοθεραπευτή. Η συνάντηση έγινε σε πατάρι εστιατορίου στο Ψυχικό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο καλλιτέχνης είχε αναφέρει ότι ήθελε να ανανεωθεί, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στο εξωτερικό για τον σκοπό αυτό. Βασικός του στόχος ήταν να προετοιμαστεί ενόψει της επετειακής συναυλίας που σχεδίαζε για τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του στο τραγούδι.

Ο επιχειρηματίας, η συνεργάτιδά του και ο υπνοθεραπευτής φέρεται να γνώριζαν την Ιωάννα Γάκα και ήταν εκείνοι που του υπέδειξαν το ιατρείο στο Κολωνάκι. Το ιατρείο ήταν ήδη γνωστό στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς είχε βρεθεί εκεί και το 2021, όταν είχε κάνει υδροθεραπεία.

Όπως μετέδωσαν οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής είχε συμφωνήσει να υποβληθεί σε δύο θεραπείες πλασμαφαίρεσης, ενώ είχε προγραμματιστεί και μία συνεδρία με τον υπνοθεραπευτή. Η συγκεκριμένη συνεδρία είχε οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης και το κόστος της θα ανερχόταν στα 200 ευρώ.

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