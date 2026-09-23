Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός» έλεγε η Γάκα σε νοσηλεύτρια που της είπε να σταματήσουν την πλασμαφαίρεση

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Ανοίγουν τα στόματα για τις πρακτικές και τις συμπεριφορές του ζευγαριού των γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η νέα αποκάλυψη έρχεται από την εκπομπή Live News, και αφορά στη μαρτυρία μίας εργαζόμενης νοσηλεύτριας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, η οποία προειδοποίησε την γιατρό να σταματήσει την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, με την 56χρονη να απαντά: «Δεν θα μου πεις εσύ! Εγώ είμαι η γιατρός, εγώ ξέρω».

Πρόκειται για την πέμπτη εργαζόμενη του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, η οποία μέχρι στιγμής δεν κληθεί για κατάθεση.

Οι άλλες τέσσερις υπάλληλοι έχουν υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν μέσα στο ιατρείο και μάλιστα έσπευσε να καθαρίσει μαζί με άλλες τρεις το δωμάτιο θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το περιστατικό.

Η γυναίκα αυτή έχει πει ότι περιμένει κλήση από τις αρχές για να καταθέσει, ενώ σύμφωνα με το Live News, στο περιβάλλον της έχει πει τι πραγματικά έχει συμβεί μέσα στο ιατρείο με το Γιώργο Μαζωνάκη.

Η γυναίκα αυτή πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο και ήταν μέσα στο δωμάτιο θεραπείας την ώρα που έκανε ο καλλιτέχνης την πλασμαφαίρεση.

Κάποια στιγμή είδε ένα τίναγμα στο δεξί του χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και είπε στη γιατρό: «Δεν τον βλέπω καλά, να σταματήσουμε». Τότε, η γιατρός της απάντησε: «Δε θα μου πεις εσύ. Εγώ είμαι γιατρός».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Live News, πριν το τελευταίο κρίσιμο τηλεφώνημα των γιατρών σε αναισθησιολόγο, είχαν γίνει άλλες 2 κλήσεις στον ίδιο προκειμένου να ρωτήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν απινιδωτή. Σοκ προκαλεί το δεύτερο τηλεφώνημα, καθώς οι γιατροί ξανά κάλεσαν τον αναισθησιολόγο, τον έβαλαν σε ανοιχτή ακρόαση για να τους δώσει οδηγίες για το πώς να κάνουν απινίδωση στον τραγουδιστή.

Πώς υπνοθεραπευτής και Γάκα έοεισαν τον Μαζωνάκη για την πλασμαφαίρεση

Όπως έγινε γνωστό, μέσω μηνυμάτων η 56χρονη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής που είχε επίσης ραντεβού με τον τραγουδιστή, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, προσπαθούσαν να τον πείσουν να υποβληθεί πρώτα σε πλασμαφαίρεση και στη συνέχεια σε υπνωτισμό την ίδια μέρα. Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίσταζε, καθώς είχε κάνει υδροθεραπεία στην κλινική του Κολωνακίου μόλις μία μέρα πριν και δεν αισθανόταν καλά.

Τελικά, οι δύο συνεργάτες κατάφεραν να φέρουν στην οδό Καρνεάδου τον τραγουδιστή, όπου η γιατρός του χορήγησε μέθη και ξεκίνησε την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, σύμφωνα με το Live News η 56χρονη ήθελε να υποβάλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην διαδικασία την ίδια μέρα με την υδροθεραπεία, μία μέρα πριν εκείνος πεθάνει, δηλαδή την Τρίτη.

Αυτό όμως, σύμφωνα με γιατρούς είναι απαγορευτικό. Η υδροθεραπεία είναι μία σοβαρή διαδικασία καθαρισμού του εντέρου και απαιτεί τουλάχιστον 48 με 72 ώρες αποθεραπεία μέχρι ο ίδιος οργανισμός να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, καθώς μπορούν να προκληθούν προβλήματα, όπως υπόταση.

Τελικά, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε όχι την Τρίτη αλλά την Τετάρτη, ωστόσο αποδείχθηκε μοιραία για τον γνωστό τραγουδιστή.

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