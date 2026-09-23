Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά…» – «Σε πήρα στον λαιμό μου» – Τα μηνύματα μεταξύ Γάκα και υπνοθεραπευτή

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Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού με την Ιωάννα Γάκα μετά τη μοιραία πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη στο υποτιθέμενο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσίασε τα μηνύματα μεταξύ των δύο, όσο ήταν στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Αρχικά, ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε με την Γάκα για να την ρωτήσει αν ήταν καλά ο τραγουδιστής και εκείνη του απάντησε θετικά, στέλνοντας του και τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σ φωτογραφία ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να εμφανίζεται με το κεφάλι γυρισμένο σαν να κοιμάται, κάτι που εγείρει υποψίες ότι είχε προηγηθεί μέθη.

Αργότερα, ο Νάσος Κομιανός επιχείρησε εκ νέου να επικοινωνήσει με τη γιατρό, θέλοντας να μάθει αν ο τραγουδιστής είχε αναχωρήσει για το σπίτι του, όπου, επρόκειτο να ακολουθήσει συνεδρία υπνοθεραπείας.

Η Γάκα τον ενημέρωσε τότε ότι προέκυψε πρόβλημα με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι έπεσε η πίεσή του και ότι χρειάστηκε να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Οι διάλογοι

Υπνοθεραπευτής: «Ήρθε ο Μαζώ;»

Γάκα: «Ναι ήρθε»

14:45

Υπνοθεραπευτής: «Όλα καλά »

Η Γάκα του στέλνει τη φωτογραφία και στη συνέχεια ο Κομιανός κοιμάται και βλέπει το μήνυμα όταν ξυπνάει

16:52

Ο υπνοθεραπευτής τηλεφωνεί στη γιατρό και την ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Μαζωνάκης

Γάκα: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ»

Υπνοθεραπευτής: «Ποιος τον συνοδεύει;»

Γάκα: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν»

Υπνοθεραπευτής: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του»

Υπνοθεραπευτής: «Σε πήρα στο λαιμό μου»

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