Ρόδος: Την Πέμπτη στις 15.00 η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος

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Αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, θα γίνει στο χωριό Έμπωνας, η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο.

Στην κηδεία θα παραστούν ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι φορέων, αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού.

Τον 52χρονο θα συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, ως άγημα, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε.

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