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23.09.2026 12:33

Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Γενικών Λυκείων

23.09.2026 12:33
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Ανακοινώθηκαν σήμερα, Τετάρτη (23/9) οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2026 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού.

Όπως γνωστοποιήθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επίσης, οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνότους, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Επιπλέον, και στα λύκεια θα αναρτηθούν οι σχετικές καταστάσεις, που θα περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς τα ονομαστικά στοιχεία του.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, τη διαδικασία δημιουργίας κωδικού ασφαλείας και τις προθεσμίες για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

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