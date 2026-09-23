Καλαμάτα: Χειροπέδες σε 38χρονο για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία, για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς το πρωί της Τετάρτης (23/9) στο κέντρο της Καλαμάτας, στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, προς την οδό Ξενοφώντος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον άνδρα φέρεται να αναγνώρισε μία 25χρονη, η οποία έχει κληθεί να καταθέσει στις αστυνομικές Αρχές. Η νεαρή γυναίκα φέρεται να εργαζόταν σε περίπτερο της περιοχής και να κατευθυνόταν προς αυτό για να το ανοίξει, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο 38χρονος κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και αναμένεται να εξεταστεί και να δώσει κατάθεση, όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ληστείας ή κλοπής.

Διαβάστε επίσης:

Στη Μεταμόρφωση η κηδεία της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα – Τι ζήτησε η οικογένειά της

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Χάκαραν τη Skroutz Last Mile – Επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα – Προσοχή σε κακόβουλα μηνύματα, λέει η εταιρεία