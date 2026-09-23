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23.09.2026 12:10

Καλαμάτα: Χειροπέδες σε 38χρονο για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης

23.09.2026 12:10
peripoliko

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Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία, για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς το πρωί της Τετάρτης (23/9) στο κέντρο της Καλαμάτας, στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, προς την οδό Ξενοφώντος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον άνδρα φέρεται να αναγνώρισε μία 25χρονη, η οποία έχει κληθεί να καταθέσει στις αστυνομικές Αρχές. Η νεαρή γυναίκα φέρεται να εργαζόταν σε περίπτερο της περιοχής και να κατευθυνόταν προς αυτό για να το ανοίξει, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο 38χρονος κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και αναμένεται να εξεταστεί και να δώσει κατάθεση, όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ληστείας ή κλοπής.

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