search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:13
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 12:42

«Ραγίζει» καρδιές ο 14χρονος ανιψιός του Μαζωνάκη: Ερμηνεύει το «Ώρες Μικρές» και καθηλώνει το διαδίκτυο – «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω» (Video)

23.09.2026 12:42
mazonakis-anipsios-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με το τραγούδι «Ώρες Μικρές» αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο 14χρονος ανιψιός του, εξηγώντας πως αυτός ήταν ένας τρόπος να πει το δικό του «αντίο» στον θείο του.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram από το μουσικό εργαστήρι, όπου κάνει μαθήματα ο νεαρός Βασίλης Ζιώγας ο οποίος ερμηνεύοντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες του εκλιπόντος καλλιτέχνη, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 1, 4 εκ. προβολές σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο 14χρονος εξήγησε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού ήταν ένας τρόπος να εκφράσει τα συναισθήματά του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι δεν περίμενε το βίντεο να πάρει την έκταση που πήρε.

«Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω. Είπα το τραγούδι όπως έπρεπε να το πω, γιατί είναι και η συγγένεια. Ανεβάζει πολλά βίντεο ο δάσκαλος, λέω θα πάει 100 likes, δεν το περίμενα όλο αυτό» τόνισε.

«Μου είχαν πει οι δικοί του ότι είναι ανιψιός του Μαζωνάκη, το κατάλαβα από τα γυρίσματα της φωνής ότι έχει ένα ωραίο DNA» είπε, από την πλευρά του, ο καθηγητής του νεαρού.

Διαβάστε επίσης:

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σοκάρει το βιβλίο του αδελφού της – Ο Κάρολος ήταν ερωτευμένος με υπηρέτη, ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ της έπιασε τους γλουτούς και η ίδια σκέφτηκε την αυτοκτονία

Σουτιέν που εκτοξεύει… μητρικό γάλα παρουσίασε ελληνίδα σχεδιάστρια στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου – Αντιδράσεις στα social media (Video)

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 27χρονου – Φέρεται να του συνταγογραφούσαν κεταμίνη παρά τη μάχη του με τον εθισμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argostoli-kideiosima-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Στη Δικαιοσύνη ο άνδρας που τον «πέθανε» με fake κηδειόσημο ο αδελφός του – Κατέθεσε μήνυση

xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

tajani
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

vitioforo_kifisos_2309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Το βυτιοφόρο άδειασε επικίνδυνα απόβλητα τουλάχιστον τέσσερις φορές σε 20 μέρες – Τι λένε οι καθηγητές (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Στα ATM αύριο οι πρώτοι δικαιούχοι - Ποιοι θα πληρωθούν μετά το Σαββατοκύριακο (video)

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:13
argostoli-kideiosima-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Στη Δικαιοσύνη ο άνδρας που τον «πέθανε» με fake κηδειόσημο ο αδελφός του – Κατέθεσε μήνυση

xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

1 / 3