«Ραγίζει» καρδιές ο 14χρονος ανιψιός του Μαζωνάκη: Ερμηνεύει το «Ώρες Μικρές» και καθηλώνει το διαδίκτυο – «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω» (Video)

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Με το τραγούδι «Ώρες Μικρές» αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο 14χρονος ανιψιός του, εξηγώντας πως αυτός ήταν ένας τρόπος να πει το δικό του «αντίο» στον θείο του.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram από το μουσικό εργαστήρι, όπου κάνει μαθήματα ο νεαρός Βασίλης Ζιώγας ο οποίος ερμηνεύοντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες του εκλιπόντος καλλιτέχνη, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 1, 4 εκ. προβολές σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο 14χρονος εξήγησε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού ήταν ένας τρόπος να εκφράσει τα συναισθήματά του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι δεν περίμενε το βίντεο να πάρει την έκταση που πήρε.

«Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω. Είπα το τραγούδι όπως έπρεπε να το πω, γιατί είναι και η συγγένεια. Ανεβάζει πολλά βίντεο ο δάσκαλος, λέω θα πάει 100 likes, δεν το περίμενα όλο αυτό» τόνισε.

«Μου είχαν πει οι δικοί του ότι είναι ανιψιός του Μαζωνάκη, το κατάλαβα από τα γυρίσματα της φωνής ότι έχει ένα ωραίο DNA» είπε, από την πλευρά του, ο καθηγητής του νεαρού.

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