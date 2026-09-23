Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 27χρονου – Φέρεται να του συνταγογραφούσαν κεταμίνη παρά τη μάχη του με τον εθισμό

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Κεταμίνη συνταγογραφούμενη από γιατρό φέρεται να λάμβανε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τη συγκεκριμένη ουσία και γενικότερα με τον εθισμό.

Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (20/9), σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες, μία μόλις μέρα μετά την εισαγωγή του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο Πρίσλεϊ είχε «συστηματικό πρόβλημα» με την κεταμίνη, με το δημοσίευμα, που κυκλοφόρησε την Τρίτη, να αναφέρει ότι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μοντέλου είναι «οργισμένοι» επειδή ο γιατρός φέρεται να συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία, ενώ θεωρούν ότι «ο γιατρός θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά».

Presley Gerber was prescribed ketamine — despite ongoing struggles with drug: report https://t.co/h1ANhH0Cnd pic.twitter.com/dox0AYqgNA — New York Post (@nypost) September 22, 2026

Τα ίδια πρόσωπα υποστήριξαν ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει σε «στενούς φίλους» του για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την κεταμίνη, ενώ μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του, τη στιγμή του θανάτου του.

Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η ακριβής αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο κέντρο όπου βρισκόταν.

Ο Πρίσλεϊ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια προβλήματα που σχετίζονταν με τη χρήση ουσιών. Η Page Six είχε αναφέρει ότι είχε εισαχθεί στο κέντρο αποκατάστασης, καθώς «γνώριζε ότι χρειαζόταν βοήθεια».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών. Το μοντέλο, που είχε ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας του από την ηλικία των 15 ετών, είχε μοιραστεί δημόσια στιγμές από την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και να αναζητήσει βοήθεια.

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