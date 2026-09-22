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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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22.09.2026 11:09

Αυτόματο κιβώτιο: Παρκάρεις πρώτα στο P ή σηκώνεις πρώτα χειρόφρενο;

22.09.2026 11:09
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Το αυτόματο κιβώτιο κάνει την οδήγηση ευκολότερη, αλλά στο παρκάρισμα η σειρά των κινήσεων έχει σημασία. Πώς αποφεύγεις την περιττή καταπόνηση, ειδικά σε ανηφόρα ή κατηφόρα;

Σταματάς, μετακινείς τον επιλογέα στο P, αφήνεις το φρένο και μετά θυμάσαι το χειρόφρενο. Είναι μια συνηθισμένη ακολουθία για πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων με αυτόματο κιβώτιο, ειδικά όταν θεωρούν ότι η θέση Parking αρκεί για να κρατήσει το όχημα ακίνητο. Σε δρόμο με κλίση, όμως, αυτή η συνήθεια μπορεί να συνοδεύεται από μια μικρή μετακίνηση του αυτοκινήτου και ένα χαρακτηριστικό «κλότσημα» όταν αργότερα επιχειρήσεις να φύγεις. 

Η πρακτική που αποφεύγει αυτή την περιττή φόρτιση είναι απλή: ακινητοποιείς πλήρως το αυτοκίνητο, κρατάς πατημένο το πεντάλ του φρένου, ενεργοποιείς το χειρόφρενο και επιλέγεις P. Αφήνεις το πεντάλ αφού έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο ενέργειες, ακολουθώντας πάντα τις ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή.

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