Γροιλανδία: Τεράστια… επιτυχία του Τραμπ – Θα ανοίξει άλλες δύο βάσεις στο νησί, από τις 17 που υπήρχαν στον Ψυχρό Πόλεμο

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για να υπογράψει μια συμφωνία που θα επιτρέψει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει τη συμφωνία ως μια τεράστια διπλωματική επιτυχία των ΗΠΑ, ωστόσο, αναλυτές από όλο τον κόσμο θεωρούν ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα… ξαναπακετάρισμα της συμφωνίας του 1951 μεταξύ Ουάσινγκτον και Κοπεγχάγης για την άμυνα του νησιού με μικρή επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Σύμφωνα με το Reuters, eκτός από την υπάρχουσα διαστημική βάση Πιτουφίκ, η συμφωνία αναμένεται να οδηγήσει στην ίδρυση δύο νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων: το Ναρσάρσουακ, μια πρώην αεροπορική βάση του Ψυχρού Πολέμου, ο πληθυσμός της οποίας έχει μειωθεί σε μόλις μερικές δεκάδες κατοίκους, και το Μέστερσβιγκ, το οποίο χρησιμοποιείται επί του παρόντος από την «Sirius Dog Sled Patrol», μια ελίτ μονάδα των ειδικών δυνάμεων της Δανίας.

Η Γροιλανδία, πρώην αποικία και πλέον ημιαυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, βρίσκεται μεταξύ της Αρκτικής και της Βόρειας Αμερικής και θεωρείται κρίσιμης στρατηγικής σημασίας. Η άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής πίεσης για την απόκτησή της προκάλεσε διπλωματική κρίση τον Ιανουάριο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ανάγκασε τη Δανία και την κυβέρνηση του νησιού να εισέλθουν σε εντατικές διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την τριμερή τελετή υπογραφής. Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η συμφωνία θα θέσει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό τη συλλογική εποπτεία του ΝΑΤΟ, αντί να την αφήσει αποκλειστικά στην ευθύνη της Ουάσιγκτον και της Κοπεγχάγης.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία». Η Δανία δεν έχει απαντήσει στον ισχυρισμό του Τραμπ, αλλά έχει δηλώσει ότι η συμφωνία σέβεται την κυριαρχία του βασιλείου και το δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση. Ακόμα παραμένει ασαφές εάν η συμφωνία τροποποιεί τη συνθήκη άμυνας του 1951, ή λειτουργεί ως ένα νέο πλαίσιο.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια υπαναχώρηση από τις προηγούμενες φιλοδοξίες του Τραμπ για την πλήρη απόκτηση της Γροιλανδίας, ωστόσο, σηματοδοτεί επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής υποδομής στο νησί – την πρώτη σημαντική αύξηση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ διατηρούσαν εκεί 17 εγκαταστάσεις και πάνω από 10.000 άτομα προσωπικό. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία θα περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα της Ρωσίας και της Κίνας να δρουν στο νησί.

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