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22.09.2026 12:30

Θεσσαλονίκη: ΙΧ έπεσε σε εργοτάξιο του Flyover στον Περιφερειακό – Σώος ο 70χρονος οδηγός (video)

22.09.2026 12:30
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Ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Συγκεκριμένα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο ανετράπη μέσα στο εργοτάξιο του Flyover στο ύψος των Μετεώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός του οχήματος είναι ένας άνδρας 70 ετών ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος.

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