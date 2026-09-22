Φθινόπωρο παντού και… χειμώνας στον Όλυμπο: Χιονίζει στην υψηλότερη κορυφή της χώρας

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Το σκηνικό του καιρού έχει αλλάξει άρδην σε όλη τη χώρα καθώς έχει γίνει άκρως φθινοπωρινό, με θερμοκρασίες περίπου στους 25 βαθμούς και βροχές.

Στα ορισμένες ορεινές περιοχές ωστόσο, δεν μοιάζει για φθινοπωρινό, αλλά για…χειμωνιάτικο.

Στον Ολυμπο από το πρωί χιονίζει και μάλιστα το χιόνι πέφτει πυκνό αν και ακόμη είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.

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