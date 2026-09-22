Τζολί – Πιτ: Η 18χρονη κόρη τους, Βιβιέν, πουλά τα έργα τέχνης της σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες

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Τα έργα τέχνης της σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες πουλά η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Βιβιέν, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε, μάλιστα, πως απαρνείται το επίθετο του πατέρα της.

Η ίδια εθεάθη το Σάββατο (19/9) σε υπαίθρια αγορά, με τον δίδυμο αδελφό της Νοξ να βρίσκεται στο πλευρό της, προκεμένου να τη στηρίξει.

Η 18χρονη που -σύμφωνα με την Daily Mail- δραστηριοποιείται με το όνομα The Tulip Fields, παρουσίασε στο παζάρι μία σειρά από κάρτες με ζωγραφιές της και αυτοκόλλητα, με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 10 έως 25 δολάρια.

Brad Pitt and Angelina Jolie's daughter Vivienne, 18, sells her artwork at local LA street fair as twin brother Knox steps out to show his support https://t.co/KEBPckdw8m — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 21, 2026

Vivienne Jolie, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, foi vista vendendo desenhos, pinturas e mais artes autorais em uma feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos.



A jovem de 18 tem um projeto artístico chamado "The Tulip Fields" e atendeu clientes que passavam pelo local. pic.twitter.com/S5kk7IeM11 — Quem (@quem) September 21, 2026

Η Βίβιεν Τζολί καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης συνομιλούσε με τους πελάτες της, καταφέρνοντας να πουλήσει αρκετά από τα έργα της. Για την περίσταση είχε επιλέξει ένα μαύρο t-shirt και μία μπλε καρό σαλοπέτα, ενώ ο αδελφός της φορούσε ένα τζιν παντελόνι με κεντημένα λουλούδια και λευκή μπλούζα.

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