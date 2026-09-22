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22.09.2026 14:30

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες – Απολογούνται στον ανακριτή

22.09.2026 14:30
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Στον 2ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι πέντε συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους» για φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου και δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.

Εις βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ξεπερνά τα 2,35 ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» οφείλουν συνολικά 11 εκατ. ευρώ, ποσό προερχόμενο από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας και από τις εργοδοτικές εισφορές.

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