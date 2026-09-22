Εξαρθρώθηκε οργάνωση που έκανε απάτες σε βάρος του δημοσίου με εικονικές εταιρείες και τιμολόγια – Ζημιά άνω των 13 εκατ. ευρώ – Πέντε συλλήψεις

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Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του Δημοσίου, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή, κατά περίπτωση, στη δράση της.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, χρησιμοποιώντας ένα οργανωμένο σύστημα εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων» για την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων και την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη φέρονται να ίδρυαν διαδοχικά εταιρείες Γενικού Εμπορίου στο όνομα τρίτων, πραγματοποιώντας μέσω αυτών ενδοκοινοτικές αγορές και διακινώντας προϊόντα στην ελληνική αγορά χωρίς την απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν τις εταιρικές έδρες ως χώρους αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και προϊόντων κλοπής, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Η συνολική ζημία του Δημοσίου από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες σε βάρος του Δημοσίου, λαθρεμπόριο, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα 2 διευθυντικά.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, τα οποία -κατά περίπτωση- συνέδραμαν στην ευρύτερη δράση της οργάνωσης, είτε προμήθευαν την εγκληματική οργάνωση αντικείμενα κλεπταποδοχής, είτε προμηθεύονταν από αυτήν προϊόντα λαθρεμπορίας.

Όπως προέκυψε έπειτα από πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη προέβαιναν στη σύσταση εταιρειών Γενικού Εμπορίου, υπό τη διαχείριση «αχυράνθρωπων», και ακολούθως ενεργούσαν εμπορικές συναλλαγές με έτερες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τους Α.Φ.Μ. των εν λόγω «εικονικών» εταιρειών, με σκοπό την μη καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, τα μέλη ασφάλιζαν τους ίδιους αλλά και συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα χωρίς την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προξενώντας μεγαλύτερη ζημιά στο Δημόσιο.

Όπως προέκυψε, τα μέλη συνιστούσαν «εικονικές» εταιρείες σε στοιχεία αχυράνθρωπων, στα Α.Φ.Μ. των οποίων μετέφεραν τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες με έδρα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την επιβάρυνση με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), και στη συνέχεια τα προϊόντα διακινούνταν στην εγχώρια αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών.

Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα η φορολογική υποχρέωση να μετακυλίεται στα στοιχεία των «αχυράνθρωπων» και οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις να μην αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο και να μετατρέπονται σε παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης.

Για την αποφυγή ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές, πραγματοποιούσαν διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά διαστήματα, ώστε να αποφύγουν τη συσσώρευση υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων στο ίδιο Α.Φ.Μ. και να μην γίνουν αντιληπτοί.

Προς το σκοπό αυτό, εντόπιζαν και επέλεγαν τους «αχυράνθρωπους», οι οποίοι είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή (500-1.500 ευρώ μηνιαίως), είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους και συγκεκριμένα:

40χρονος και 41χρονος, αποτελούσαν τα διευθυντικά μέλη της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας τη σύσταση των εταιρειών,

52χρονος, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», καθώς αναλάμβανε την επικοινωνία και τον συντονισμό των ατόμων που συνδράμουν την δράση της οργάνωσης και

40χρονος και 56χρονος, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Επιπλέον, τα μέλη χρησιμοποιούσαν τις έδρες κάποιων εκ των εταιρειών ως χώρους αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, που αποτελούσαν προϊόντα λαθρεμπορικής δραστηριότητας, καθώς και έτερων εμπορευμάτων (καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα), που αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ταυτοποιήθηκαν ακόμη -18- άτομα, που συνέδραμαν στη δράση της οργάνωσης, είτε με την έκδοση και διακίνηση φορολογικών παραστατικών, είτε με την προμήθεια αυτής με τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενα λαθρεμπορίας και κλεπταποδοχής.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ξεπερνά τα 2.354.217,06 ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας και από τις εργοδοτικές εισφορές.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη προέβησαν στην παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται στο ποσό των 6.809,96 ευρώ, ενώ προέβησαν στην αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εταιρείες, και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών,

84 ηλεκτρονικά τσιγάρα,

76 κιλά καφέ,

3.890 κάψουλες καφέ,

10 κινητά τηλέφωνα,

laptop,

8.355 ευρώ,

σφραγίδες εταιρειών και

πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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