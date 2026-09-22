Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για τρεις περιοχές

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Σε επικαιροποίηση του χθεσινού έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, προχώρησε η ΕΜΥ σήμερα (22/9).

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ωστόσο, όπως τονίζεται, η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και την βόρεια Ελλάδα, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες κατά διαστήματα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

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