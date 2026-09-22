Ηράκλειο: 14χρονος με βαριά αναπηρία κατάπιε κάλτσα μέσα σε σχολικό λεωφορείο – Η καταγγελία της μητέρας του και το αίσιο τέλος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 14χρονου αγοριού με βαριά αναπηρία, καθώς η κάλτσα που είχε καταπιεί, αφαιρέθηκε με επιτυχία, κατά τη διάρκεια επέμβασης, στο ΠΑΓΝΗ.

Το παιδί κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα, ενώ μεταφερόταν από τις Αρχάνες προς το ΕΕΕΚ Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της μητέρας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το παιδί εισήχθη στο χειρουργείο στις 21.00 το βράδυ, με την επέμβαση να διαρκεί περίπου μία ώρα.

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν την κάλτσα από το στομάχι του παιδιού, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την κρίσιμη διαδικασία. Η οικογένεια θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον, επικοινώνησαν, κινητοποιήθηκαν και συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της περιπέτειας.

«Όλα πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα στην ανάρτησή της, εκφράζοντας την ανακούφισή της, έπειτα από την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της ανάρρωσης του 14χρονου.

Το χρονικό

Το παιδί, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα του, έχει βαριά αναπηρία, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, δεν μιλά και δεν περπατά, ενώ απαιτεί συνεχή επίβλεψη. Η μητέρα υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει από την προηγούμενη ημέρα την οδηγό του οχήματος για την κατάσταση του παιδιού και για το ενδεχόμενο να βάλει στο στόμα του αντικείμενα.

Όπως περιγράφει η μητέρα, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ενημερώθηκε ότι το όχημα θα μετέφερε το παιδί χωρίς συνοδό.

Σύμφωνα με το neakriti, η ίδια υποστηρίζει ότι επικοινώνησε με την οδηγό πριν από τη μεταφορά και της επισήμανε πως το παιδί χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση, καθώς έχει επιληψία και, όπως αναφέρει, έχει στο παρελθόν βάλει στο στόμα του και καταπιεί αντικείμενα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η οδηγός ανέφερε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη μεταφορά χωρίς δεύτερο άτομο μέσα στο όχημα. Η μητέρα, όπως υποστηρίζει, προσπάθησε από την προηγούμενη ημέρα να βρει εθελοντή συνοδό, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να εξασφαλιστεί η παρουσία του.

Το πρωί, το παιδί φέρεται να παραλήφθηκε από τις Αρχάνες και να ξεκίνησε κανονικά για το σχολείο.

Όταν έφτασε στο ΕΕΕΚ Ηρακλείου, η μητέρα δέχθηκε τηλεφώνημα από την οδηγό, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, την ενημέρωσε ότι δεν εντόπιζε την κάλτσα του παιδιού και υπήρχε η εκτίμηση ότι την είχε καταπιεί.

Η μητέρα έσπευσε στο σχολείο και στη συνέχεια αποφάσισε να μεταφέρει το παιδί στο ΠΑΓΝΗ, όπου η περιπέτεια του μικρού έλαβε τέλος.

Από την πλευρά του ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου, η υπεύθυνη επικοινωνίας Ειρήνη Καραμπίνη ανέφερε ότι η συγκεκριμένη οδηγός ήταν συνεργαζόμενη με το ΚΤΕΛ και πως η εταιρεία χρησιμοποιεί συνεργάτες για την εκτέλεση των δρομολογίων.

Όπως σημείωσε, το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο η διοίκηση αποφάσισε να διακόψει άμεσα τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη οδηγό.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε 54χρονος μέσα στο ξενοδοχείο του, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα «έκαψαν» αστυνομικό στον Βόλο

Κρήτη: Εντοπισμός 37 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων