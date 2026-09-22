Λιόλιος tv, όπως Τραμπ tv

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στις Ηνωμένες Πολιτείες που ακόμα και συστημικά μέσα ενημέρωσης, έχουν κάτι… κοχόνες να με το συμπάθεια, αποφάσισαν να σαμποτάρουν τον Τραμπ, μόλις εκείνος τόλμησε να κόψει κάποιους μη αρεστούς δημοσιογράφους και ενημερωτικούς οργανισμούς, όπως το CNN, το politico κλπ.

Εδώ, στη χώρα της μπανανίας και της φαιδράς πορτοκαλέας, μόλις ένας πρόεδρος, πχ, ομοσπονδίας, όπως ο Λιόλιος, κάνει επιλογή δημοσιογράφων και μέσων για να παρουσιάσει τον απολογισμό του στην ΕΟΚ, όλοι αποκαλύπτονται… γατάκια.

Απαράδεκτοι εκείνοι που αποδέχονται τον διαχωρισμό, θεωρώντας ίσως και «προνόμιο» που είναι «αγαπητοί» και εντελώς αδύναμες και θλιβερές οι θεσμικές εκφράσεις των δημοσιογράφων, που αντί να πάρουν μέτρα και να απομονώσουν αυτές τις μεθόδους και όσους τις εφαρμόζουν, το προσπερνούν χωρίς ουσιαστική αντίδραση.

Η αντίδραση θα ήταν ένα κανονικό εμπάργκο όπως έγινε χθες με τον Τραμπ που αναγκάστηκε στο τέλος κι έκανε το δικό «Τραμπ tv» για να μεταδίδει όσα θέλει και όσα κάνει. Θα είχε γούστο να αφήσουν και τον Λιόλιο να κάνει το «Λιόλιος tv»…

Γ.Μ.

Διαβάστε επίσης:

Ανθή Βούλγαρη για υπόθεση Μαζωνάκη: «Σταματήστε να γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική» (Video)

Η κλασική «Τζένη-Τζένη» του Σαββάτου και τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» της Κυριακής ήταν τα δημοφιλέστερα του διήμερου (19-20/9)

Σία Κοσιώνη: «Δεν έφυγα με πικρία από τον ΣΚΑΪ – Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την επαγγελματική αλλαγή» (Video)