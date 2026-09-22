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ΘΕΑΤΡΟ

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22.09.2026 10:41

«Το πάρτυ της ζωής μου» της Ελένης Ράντου επιστρέφει για 5η σεζόν

22.09.2026 10:41
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Η θρυλική παράσταση της Ελένης Ράντου συνεχίζει να σπάει κάθε προηγούμενο και επιστρέφει ανανεωμένη για πέμπτη χρονιά,  ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της στο θέατρο Διάνα.

Το κοινό θα έχει, λοιπόν, την ευκαιρία να απολαύσει λίγο ακόμα «Πάρτυ της Ζωής μου» σε μια παράσταση που έχει χωρέσει περισσότερους από 200.000 θεατές έχοντας αφήσει διάπλατες τις πόρτες της ψυχής για να χωρέσουν όλοι. Η Πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2026.

Ένα πρωτόγνωρο θεατρικό φαινόμενο, μια μοναδική εμπειρία ζωής, ένας υποκριτικός άθλος, ένα τεστ αντοχής και αφοσίωσης της Ελένης Ράντου, μια συγκλονιστική ερμηνεία, με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ανέστη Αζά.

Μια συναρπαστική ιστορία μνήμης και «αμνησίας»…

Η Ελένη Ράντου, σε μια solo performance, ξετυλίγει με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια πενήντα χρόνια «τραυμάτων» της ηρωίδας της, με φόντο τα τραύματα της σύγχρονης Ελλάδας, αναζητώντας 5.000 λόγους που τη ζωή αξίζει να τη ζήσεις. Μια απελπισμένη κραυγή ελπίδας στην εποχή μας, μια τρυφερή εξομολόγηση, σε μια άκρως αληθινή ιστορία…

Το «Πάρτυ της ζωής μου» πρόκειται για ένα θεατρικό φαινόμενο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα! Ένας μονόλογος που κάνει τον θεατή να βλέπει τον εαυτό του επί σκηνής… η δική μας ελληνική ιστορία ιδωμένη αλλιώς.

Ένας υποκριτικός μαραθώνιος της Ελένης Ράντου που εκτοξεύει κάθε βράδυ την ηρωίδα της από την τραγικότητα στην κωμικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, μια ηρωίδα που ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια και καταλήγει στο σήμερα, σ’ έναν απύθμενο ωκεανό συναισθημάτων.

  • Πληροφορίες και εισιτήρια ΚΑΙ στο ταμείο του θεάτρου στο 210 3626596 από 10 Οκτωβρίου καθημερινά 5μμ-9μμ
  • Προπώληση Εισιτηρίων για τον Δεκέμβριο του 2026 ΕΔΩ
  • Προλάβετε τις περιορισμένες θέσεις που ανοίγει η more.com και για αυτό το Νοέμβρη

Συντελεστές:

  • Κείμενο: Ελένη Ράντου
  • Εμπνευσμένο από το θεατρικό καμβά Every Brilliant Thing, των Ντανκαν Μακμιλαν και Τζονυ Ντοναχιου
  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
  • ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ :ΧΡΥΣΑ ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
  • ΒΙΟΛΙ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ
  • Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς
  • Σκηνικά: Μάγιου Τρικεριώτη
  • Ενδυματολόγος: Κική Γραμματικοπούλου
  • Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα
  • Πρωτότυπη μουσική : String Demons
  • Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

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