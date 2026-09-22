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22.09.2026 11:19

Αλκίνοος Ιωαννίδης: «Σε αυτή τη χώρα κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι» (Video)

22.09.2026 11:19
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Στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αναφέρθηκε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας πως «πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το βράδυ της Δευτέρας (21/9), ο ερμηνευτής αναφέρθηκε σε περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, συνδέοντας τις απώλειες αυτές με αλλαγές που ακολούθησαν.

Στο ίδιο πλαίσιο έκανε έμμεση αναφορά και στον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τον χώρο της υγείας μετά την τραγική απώλειά του.

«Από λίγα πράγματα παίρνουμε κουράγιο, αλλά είναι σημαντικά όλα. Και ειδικά σε μία χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Είτε είναι ο Σαχζάτ Λουκμάν, είτε είναι ο Παύλος Φύσσας, είτε είναι ο Ζακ Κωστόπουλος, η Zackie Oh, που η επέτειος του θανάτου της, της δολοφονίας της είναι σήμερα. Είτε είναι τόσοι συνάνθρωποί μας στα Τέμπη, είτε είναι διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε; Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ» τόνισε.

@zumacommunications Κάποια πράγματα που πρέπει να ακούσουμε από τον Αλκίνοο Ιωαννίδη #alkinoosioanidis #mazw #pavlosfyssas ♬ πρωτότυπος ήχος – zuma communications

«Και μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές. Όμως δεν τα βάζουμε κάτω, γιατί όπως είπε ο Βασίλης Μάγγος “κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα, πάντα μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντα θα ξημερώνει”» κατέληξε, πριν συνεχίσει το πρόγραμμά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στο γνωστό ιατρείο στο Κολωνάκι.

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