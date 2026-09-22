Βασίλης Ζούλιας για τη μάχη του με τον εθισμό: «Θέλεις να τελειώνεις με όποιον τρόπο – Εγώ πήδηξα στο κενό, αλλά έζησα» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη δική του μάχη με τον εθισμό αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας, με αφορμή τον θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ, χαρακτηρίζοντάς τον «σύγχρονη ασθένεια», ενώ περιέγραψε τη ζωή ενός εξαρτημένου ως «ένα απόλυτα μαρτυρικό σκοτάδι».

Ο θάνατος του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιου της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, μέσα σε κλινική απεξάρτησης, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του σχεδιαστή, ο οποίος προχώρησε τη Δευτέρα (21/9) σε μία ανάρτηση στο Facebook.

Ο σχεδιαστής που έχει μιλήσει δημόσια για την απεξάρτησή του, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τις σκέψεις του για τον εθισμό, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλά και στη διαφορετική στάση που -όπως σημειώνει- υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

«Έφυγε δυστυχώς και ο γιος της Σίντι Κρόφορντ από αυτήν την σύγχρονη ασθένεια του εθισμού. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μιλάνε ανοιχτά για τέτοια θέματα κάτι που έκανε αυτό το δυστυχισμένο παιδί εδώ και καιρό. Εδώ στόματα ερμητικά κλειστά. Το μήνυμα; Ότι όσο πλούσιος, όμορφος, διάσημος και σε αυτή την περίπτωση νέος να είσαι η αρρώστια έχει τα ίδια αποτελέσματα για όλους. Μην ακούσω τώρα μα τα είχε όλα, γιατί κτλ. Τα έχω πει πολλές φορές θα τα πω άλλη μια» αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε -με βάση τη δική του εμπειρία- τις συνθήκες που βιώνει ένας άνθρωπος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εθισμό, κάνοντας λόγο για πόνο, μοναξιά και αδυναμία να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς βοήθεια.

«Ο εθισμένος ζει σε ένα απόλυτα μαρτυρικό σκοτάδι που δυστυχώς δεν εξηγείται εύκολα. Ο πόνος είναι συνεχής. Η απόλυτη μοναξιά επίσης. Ο πόνος φεύγει με τη χρήση. Για να γίνει ακόμη πιο αφόρητος μέσα στη χρήση. Στο τέλος όπως στη δική μου περίπτωση δεν αντέχεις ούτε να πίνεις, ούτε να μην πίνεις. Και απλά θέλεις να τελειώνεις με όποιο τρόπο. Εγώ πήδηξα στο κενό ας πούμε. Έζησα» τόνισε.

Όσο για τη δική του αντιμετώπιση του εθισμού, ο σχεδιαστής δήλωσε πως η αναζήτηση βοήθειας από ανθρώπους με αντίστοιχη εμπειρία ήταν καθοριστική για τον ίδιο, υποστηρίζοντας ότι οι οικογένειες και όσοι αντιμετωπίζουν εξάρτηση χρειάζεται να απευθύνονται στις κατάλληλες ομάδες υποστήριξης.

«Η λύση; Ζήτησα βοήθεια από ειδικούς που είναι αποκλειστικά άνθρωποι που έχουν περάσει το ίδιο. Κανένας άλλος δεν μπορεί να καταλάβει και να βοηθήσει. Κανένας και ακούστε το αυτό. Οι γονείς απευθυνθείτε σε οικογενειακές ομάδες. Οι χρήστες σε χρήστες που έχουν αναρρώσει. Αυτά τα ολίγα» κατέληξε ο Βασίλης Ζούλιας.

Ο Πρίσλεϊ, μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κλινική απεξάρτησης, σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο κέντρο όπου βρισκόταν.

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε τον θάνατό του, ζητώντας ιδιωτικότητα εκ μέρους των δικών του ανθρώπων.

«Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου» αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Σε απόλυτο σοκ η οικογένειά του μετά τον θάνατo του 27χρονου – «Στάθηκαν δίπλα του κάθε στιγμή» λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους

Γιάννης Γιοκαρίνης για Μαζωνάκη: «Τον έφαγαν τον Γιώργο οι ανειδίκευτοι γιατροί» (Video)

Περικλής Λιανός: «Όταν ακυρώνεται η παράσταση λόγω έλλειψης κόσμου, είναι ο εφιάλτης μου – Το παίρνω προσωπικά και καταρρέω»



