Πώς ο Κασιδιάρης αυξάνει την πίεση από τα δεξιά στη ΝΔ και αλλάζει τις ισορροπίες στη Βουλή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μέχρι ο πρόσφατα αποφυλακισθείς Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, να αναφερθεί σε αυτούς, ελάχιστοι γνώριζαν – ή θυμούνταν – ότι τρεις βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκαν (Ιωάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος) είχαν ιδρύσει εδώ και περίπου έναν χρόνο νέο πολιτικό φορέα, τη Συμμαχία Ελλήνων.

Ωστόσο, το τρίλεπτο βίντεο που ανέβασε στα social media ο Κασιδιάρης όχι μόνο επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος εμφανίζεται ήδη να διαθέτει «όχημα» για τη, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά προκάλεσε ευρύτερη αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ιδίως από τη στιγμή που ο Γ. Μανούσος επιχείρησε να δώσει κοινοβουλευτική υπόσταση στο κόμμα που ο ίδιος έχει ιδρύσει.

Η φράση του από το βήμα της Βουλής – «τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Οι θέσεις που εκφράζω ταυτίζονται απόλυτα με κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Η Συμμαχία Ελλήνων θεωρεί την Παιδεία ύψιστο αγαθό. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει πιαστεί πολλάκις ασυνεπής και ψευδόμενη» – προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν ως απόπειρα νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής.

Φυσικά, οι τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές δεν μπορούν να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Ωστόσο, πλέον, από χθες έχει καταστεί απολύτως σαφές ότι λειτουργούν ενιαία, στο πλαίσιο του κόμματος που έχουν ιδρύσει, και ότι απολαμβάνουν της στήριξης του Κασιδιάρη – έστω κι αν ο Μανούσος επιχείρησε να πάρει αποστάσεις, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν ήταν ποτέ «χρυσαυγίτης», και παρά το γεγονός ότι ο αποφυλακισθείς δεν ξεκαθάρισε αν θα επιδιώξει στις εκλογές να είναι υποψήφιος με τη Συμμαχία Ελλήνων.

Από εδώ και πέρα, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αναμένεται να φανεί αν οι Βαλτογιάννης, Δημητροκάλλης και Μανούσος θα επιχειρήσουν να προωθήσουν την ατζέντα του Κασιδιάρη ή αν θα επιδιώξουν να εμφανιστούν ως ένας φορέας ανεξάρτητος από αυτόν – προκειμένου να αποφύγουν και πιθανά μπλεξίματα με τον νόμο που είχε περάσει η κυβέρνηση πριν από τις εκλογές του 2023 για τους «αχυρανθρώπους» αρχηγούς κομμάτων. Το σίγουρο, ωστόσο, είναι ότι η υποστήριξη Κασιδιάρη δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, ιδίως δε στα δεξιά της ΝΔ.

«Γαλάζιες» πηγές, με τις οποίες επικοινώνησε το topontiki.gr, εκτιμούν ότι, ακόμα κι αν η Συμμαχία Ελλήνων «περάσει» τα κριτήρια του νόμου Βορίδη και ο Άρειος Πάγος της επιτρέψει να συμμετάσχει στις εκλογές, αυτό λίγο επηρεάζει τη ΝΔ. Οι ίδιες πηγές θεωρούν ότι το κόμμα αυτό απευθύνεται σε ένα εκλογικό κοινό που ήταν εξαρχής «χαμένο» για τη ΝΔ και ότι, στην πραγματικότητα, η όποια νέα πίεση θα αφορά κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, τα οποία διαγκωνίζονται για τους πιο hardcore συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Ωστόσο, το θέμα δεν είναι τόσο απλό: η κυβέρνηση βρέθηκε σε φάση έντονης αμηχανίας, όταν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης, δήλωσε για τον Κασιδιάρη στο ONE ότι «είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία ημέρα τη φυλακή του», υποχρεώνοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να κάνει λόγο για «ατυχή» δήλωση, σπεύδοντας, πάντως, να διευκρινίσει ότι ο ευρωβουλευτής «κάθε άλλο παρά κοντά στον εν λόγω βρίσκεται. Αντιθέτως, είναι απέναντι ιδεολογικά και συνολικά».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη.

Ο Π. Μαρινάκης τοποθετήθηκε γενικότερα, λέγοντας ότι «είμαστε η τελευταία παράταξη και η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έστω κλείνει το μάτι σε ακραία φαινόμενα. Κι εδώ μιλάμε για εγκληματικές πράξεις, όχι για ιδεολογίες, όσο αποκρουστικές και αν είναι αυτές».

Ωστόσο, εντός της «γαλάζιας» παράταξης υπάρχουν και πιο… απαισιόδοξα στελέχη, τα οποία θεωρούν ότι – σε συνδυασμό με τη μεγάλη δυσφορία που υπάρχει στους πολίτες, κυρίως λόγω της ακρίβειας και του κόστους ζωής – δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαρροές ψηφοφόρων του κόμματος προς τα δεξιά και, άρα, και προς τη Συμμαχία Ελλήνων.

Διαβάστε επίσης:

Μέγαρο Μουσικής: Τασούλας και Ιερώνυμος στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Αδελφότητας της Μονής Ξενοφώντος

Στις Nvidia και Sequoia Capital ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια (Photos)

Βουλή: Ο ανεξάρτητος Γιώργος Μανούσος ανακοίνωσε ότι εκπροσωπεί τη «Συμμαχία Ελλήνων» – Έντονες αντιδράσεις από Καζαμία και Κατσώτη