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21.09.2026 12:19

Το ζευγάρι της Καρνεάδου πήγαινε παντού: Ο Θεοδωρόπουλος μιλούσε σε ιδιωτικά σχολεία και η Γάκα διαφημιζόταν στην Κύπρο

21.09.2026 12:19
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Απολύτως αποδεκτοί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε αμφιθέατρα ιδιωτικών σχολείων, σε τηλεοπτικά στούντιο ήταν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα.

Μάλιστα η φήμη τους είχε ταξιδέψει και εκτός συνόρων αφού η κα Γάκα διαφημισζόταν και στην Κύπρο.

Είναι ενδεικτικό το στιγμιότυπο από την εκδήλωση-ημερίδα της ιδιωτικής Σχολής Μωραίτη τον Φεβρουάριο του 2024 με θέμα: «Το άγχος στην εφηβική ηλικία»’.

Στην εκδήλωση έλαβε μέρος μεταξύ άλλων ως εισηγητής ομιλητής, και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ως ”M.D MSc ph.D. ειδικός παθολόγος”.

Η δε Ιωάννα Γάκα θεωρούνταν κορυφaία γιατρός. Όπως φαίνεται στην παρακάτω διαφήμιση η συμμετοχή της της στο 1ο Health Travel International Conference που διαφημιζόταν μέχρι και στην Κύπρο ήταν μεγάλο πλεονέκτημα

Στο παρακάτω βίντεο την βλέπουμε να απευθύνει ομιλία στο Syros Healing Waves Festival

Στην τελευταία της συνέντευξη, που παραχώρησε στο podcast «Syros Healing Waves», η Ιωάννα Γάκα είχε μιλήσει μάλιστα μεταξύ άλλων για την εκπαίδευσή της στην ολιστική προσέγγιση, καθώς και για το τι την οδήγησε να αναζητήσει… νέες γνώσεις.

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