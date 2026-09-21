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21.09.2026 13:00

EuroLeague: Tα αστέρια επιστρέφουν με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και τον επτάστερο Παναθηναϊκό AKTORστο παρκέ του Novasports!

21.09.2026 13:00
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  • Ο κορυφαίος ευρωπαϊκός μαραθώνιος μπάσκετ επιστρέφει με 400+ ζωντανούς αγώνες μέχρι το Final Four στο Άμπου Ντάμπι
  • Στην πρώτη γραμμή ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα και ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR στη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
  • Πρεμιέρα την Τετάρτη 23/09 στις 20:00 με την εκπομπή «Playmakers» και τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Δώρα Παντέλη

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ, ετοιμάζεται για το επίσημο τζάμπολ της σεζόν 2026-2027 ζωντανά και αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports. Ένας καθηλωτικός μαραθώνιος 20 ομάδων, 38 αγωνιστικών και περισσότερων από 400 αναμετρήσεων υπόσχεται κορυφαίο μπασκετικό θέαμα, με τελικό προορισμό το Final Four στο Άμπου Ντάμπι τον Μάιο του 2027.

Η επίσημη πρεμιέρα της κανονικής διάρκειας θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η τηλεοπτική δράση ξεκινά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με την καθιερωμένη εναρκτήρια εκπομπή «Playmakers». Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και η Δώρα Παντέλη θα αναλάβουν την «προθέρμανση» των φιλάθλων, βάζοντάς τους στο κλίμα της νέας αγωνιστικής περιόδου, ενώ και τη φετινή σεζόν ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Μαυροειδής θα αναλύει και θα σχολιάζει όλα τα αγωνιστικά δρώμενα στο χώρο της EuroLeague.

Οι δύο ελληνικές ομάδες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν για ακόμη μία χρονιά στην κορυφαία διοργάνωση. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα και ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR, στη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι έτοιμοι να χαρίσουν μοναδικές συγκινήσεις στους συνδρομητές με όλα τα αστέρια τους στο παρκέ.

Στην 1η αγωνιστική οι δύο ελληνικές ομάδες θα αγωνιστούν την Πέμπτη 24/9 με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται στο T-Center τη γαλλική Παρί (21:15) και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπασκόνια (21:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9, 19:00), Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9, 20:45), Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο (25/9, 21:45).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της EuroLeague έχει ως εξής:

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

  • 20:00 Playmakers Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Ζάλγκιρις Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη
  • 21:30 Μπασκόνια – Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντόλου Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:45 Βιλερμπάν-Μακάμπι Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

  • 20:00 Μπεσίκτας-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • 20:45 Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:45 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 23:45 Playmakers Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

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