EuroLeague: Tα αστέρια επιστρέφουν με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και τον επτάστερο Παναθηναϊκό AKTORστο παρκέ του Novasports!

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Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ, ετοιμάζεται για το επίσημο τζάμπολ της σεζόν 2026-2027 ζωντανά και αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports. Ένας καθηλωτικός μαραθώνιος 20 ομάδων, 38 αγωνιστικών και περισσότερων από 400 αναμετρήσεων υπόσχεται κορυφαίο μπασκετικό θέαμα, με τελικό προορισμό το Final Four στο Άμπου Ντάμπι τον Μάιο του 2027.
Η επίσημη πρεμιέρα της κανονικής διάρκειας θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η τηλεοπτική δράση ξεκινά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με την καθιερωμένη εναρκτήρια εκπομπή «Playmakers». Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και η Δώρα Παντέλη θα αναλάβουν την «προθέρμανση» των φιλάθλων, βάζοντάς τους στο κλίμα της νέας αγωνιστικής περιόδου, ενώ και τη φετινή σεζόν ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Μαυροειδής θα αναλύει και θα σχολιάζει όλα τα αγωνιστικά δρώμενα στο χώρο της EuroLeague.
Οι δύο ελληνικές ομάδες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν για ακόμη μία χρονιά στην κορυφαία διοργάνωση. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα και ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR, στη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι έτοιμοι να χαρίσουν μοναδικές συγκινήσεις στους συνδρομητές με όλα τα αστέρια τους στο παρκέ.
Στην 1η αγωνιστική οι δύο ελληνικές ομάδες θα αγωνιστούν την Πέμπτη 24/9 με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται στο T-Center τη γαλλική Παρί (21:15) και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπασκόνια (21:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9, 19:00), Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9, 20:45), Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο (25/9, 21:45).
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της EuroLeague έχει ως εξής:
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
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