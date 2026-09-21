Από τον Argos και τη Filippa μέχρι τον Ypnos, αυτά είναι το ονόματα που θα δοθούν στις… κακοκαιρίες της χρονιάς

Takeaways by to pontiki AI Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ανακοίνωσαν τη νέα λίστα ονομάτων για τις κακοκαιρίες που θα πλήξουν την Ανατολική Μεσόγειο την περίοδο 2026-2027.

Η κοινή ονοματοδοσία των καιρικών συστημάτων στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και στην ενίσχυση της επαγρύπνησης για την προστασία ζωής και περιουσίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποφασίζουν από κοινού για την ονομασία των φαινομένων, αξιολογώντας διαρκώς τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα και τα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης.

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Η ΕΜΥ, μαζί με τις Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ, ανακοίνωσε τα ονόματα που θα χρησιμοποιούνται για τις κακοκαιρίες την περίοδο Οκτωβρίου 2026 – Σεπτεμβρίου 2027.

Argos, Dorothea, Ikaros, Laskarina, Odysseas, Persefoni, Sisyfos και Ypnos είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που θα ακούμε όταν κακοκαιρίες επηρεάσουν την Ανατολική Μεσόγειο μέσα στους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η νέα λίστα αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Σεπτέμβριο του 2027 και καταρτίστηκε από κοινού από τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, οι οποίες συνεργάζονται στο πλαίσιο της Ομάδας Ανατολικής Μεσογείου.

Τα ονόματα των κακοκαιριών για το 2026-2027

Τα ονόματα που έχουν επιλεγεί θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά και αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των τριών χωρών.

Η λίστα περιλαμβάνει τα εξής:

Argos

Bar

Chabrias

Dorothea

Eitan

Filippa

Glafkos

Hadar

Ikaros

Jason

Kedem

Laskarina

Morfeas

Nadia

Odysseas

Persefoni

Roxani

Sisyfos

Tamar

Uranos

Vergina

Wasim

Xanthe

Ypnos

Πώς ξεκίνησε η ονοματοδοσία των κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο

Από το 2021, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ στο πλαίσιο της Ομάδας Ανατολικής Μεσογείου.

Στόχος της συνεργασίας είναι να δίνονται ονόματα στα μετεωρολογικά συστήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να προκαλέσουν πολύ ισχυρά καιρικά φαινόμενα, τόσο κατά την ψυχρή όσο και κατά τη θερμή περίοδο κάθε έτους.

Η πρακτική της ονοματοδοσίας των κακοκαιριών στην Ευρώπη, πάντως, είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.

Η αρχή έγινε το 1995, όταν μία ομάδα προγνωστών καιρού, η WGCEF, στην οποία συμμετείχαν Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες, επιχείρησε να διαμορφώσει κοινούς κανόνες επικοινωνίας και συνεννόησης για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η συγκεκριμένη ομάδα εντάχθηκε αργότερα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET).

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν επιμέρους ομάδες Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, οι οποίες μοιράζονται κοινά γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά και, συνολικά, καλύπτουν ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

Πώς αποφασίζεται αν μια κακοκαιρία θα πάρει όνομα

Η συνεργασία μεταξύ της ΕΜΥ και των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών της Κύπρου και του Ισραήλ βασίζεται στη διαρκή επικοινωνία των αντίστοιχων προγνωστικών κέντρων.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ μπορούν να γίνονται ακόμη συχνότερα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κατά τη διάρκειά τους εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που προέρχονται από αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού και δεδομένα παρατήρησης.

Σκοπός είναι οι τρεις υπηρεσίες να ενημερώνονται αμοιβαία για την εξέλιξη και την κίνηση των συστημάτων που αναμένεται να επηρεάσουν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποφασίζουν από κοινού αν ένα αναμενόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο θα λάβει όνομα ή όχι.

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική εξαίρεση.

Εφόσον ένα καιρικό σύστημα έχει ήδη ονομαστεί από διαφορετική ευρωπαϊκή ομάδα, όπως για παράδειγμα από την Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου, και στη συνέχεια προβλέπεται να επηρεάσει και την Ανατολική Μεσόγειο, το όνομα που έχει ήδη δοθεί διατηρείται υποχρεωτικά.

Γιατί δίνονται ονόματα στις κακοκαιρίες

Η ονοματοδοσία δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο καταγραφής των μετεωρολογικών συστημάτων.

Λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο επικοινωνίας, καθώς ένα συγκεκριμένο όνομα διευκολύνει την αναγνώριση ενός επικίνδυνου καιρικού φαινομένου από το κοινό και ενισχύει την επαγρύπνηση των πολιτών μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο σύστημα διευκολύνει τις Εθνικές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών να ενημερώνουν ευρύτερα και αποτελεσματικότερα τους πολίτες για την παρουσία έντονων καιρικών φαινομένων και για τις πιθανές επιπτώσεις τους.

Ο τελικός στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

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