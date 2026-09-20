Νεκρό δελφίνι μέσα σε δίχτυα εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό Κόλπο

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Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον Θερμαϊκό Κόλπο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα αλιέων και οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσής του από τη θάλασσα από άνδρες του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης έφθασαν στην περιοχή για να παραλάβουν το θαλάσσιο θηλαστικό, βάρους περίπου 140 κιλών, για να προχωρήσει η διαδικασία υγειονομικής ταφής του.

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