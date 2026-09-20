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20.09.2026 19:38

Νεκρό δελφίνι μέσα σε δίχτυα εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό Κόλπο

20.09.2026 19:38
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Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον Θερμαϊκό Κόλπο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα αλιέων και οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσής του από τη θάλασσα από άνδρες του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης έφθασαν στην περιοχή για να παραλάβουν το θαλάσσιο θηλαστικό, βάρους περίπου 140 κιλών, για να προχωρήσει η διαδικασία υγειονομικής ταφής του.

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