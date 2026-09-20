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20.09.2026 17:34

Ξυλοδαρμός 13χρονης στη Θεσσαλονίκη: Μαρτυρία για το τρίτο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Τι είπε η μητέρα της

20.09.2026 17:34
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Στην ΕΡΤ μίλησε αυτόπτης μάρτυρας του τρίτου επεισοδίου μεταξύ ανηλίκων, μέσα σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στους Αμπελόκηπους, με θύμα μια μαθήτρια γυμνασίου.

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9), όταν η μαθήτρια περπατούσε με μία φίλη της αμέριμνη. Ξαφνικά τις πλησίασε μια ομάδα αγοριών και κοριτσιών και άρχισαν να της μιλούν επιθετικά. Μια ανήλικη μάλιστα κινήθηκε προς το μέρος της και τη χτύπησε τη 13χρονη. Η μαθήτρια κάλεσε σε βοήθεια και η παρέα εξαφανίστηκε.

Το κορίτσι πήγε με τους γονείς του στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ ενημερώθηκε και η Αστυνομία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3, η μητέρα της ανήλικης ξεκαθάρισε πως η κλήση στην ΕΛ.ΑΣ. έγινε από τους γιατρούς, βεβαίωσε πως η κόρη της είναι καλά στην υγεία της, ενώ τόνισε πως η οικογένειά της δεν επιθυμεί την τιμωρία κανενός για το περιστατικό.

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