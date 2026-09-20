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20.09.2026 17:55

Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού: «Η κοινωνία πίστεψε μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” – Πρέπει να ελεγχθεί»

20.09.2026 17:55
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Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο επανήλθε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην αντιπαράθεσή του με τη Μαρία Καρυστιανού, μετά τις δηλώσεις της τελευταίας για την κβαντική φυσική, τις εφαρμογές της στην ιατρική τεχνολογία και τον όρο «κβαντική ιατρική».

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο OPEN, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η κβαντική φυσική έχει εφαρμογές στην ιατρική τεχνολογία, αναφερόμενη στα λέιζερ και στη μαγνητική τομογραφία, ενώ απάντησε και στην κριτική του υπουργού Υγείας, επαναφέροντας την παλαιότερη υπόθεση με τα «νανογιλέκα».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε μέσω ανάρτησής του, αμφισβητώντας ότι υφίσταται επιστημονικά «κβαντική ιατρική εξειδίκευση» και εξαπολύοντας προσωπική και πολιτική επίθεση στην πρόεδρο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Μάλιστα, κατέληξε υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μια πολιτικό που, όπως ο ίδιος αναφέρει, εμφανίζεται ως «κβαντική παιδίατρος».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Γεωργιάδης: Πρέπει να ελεγχθεί για τα περί κβαντικής ιατρικής

Ο υπουργός Υγείας όμως δεν έμεινε εκεί. Μιλώντας στο Mega ανέφερε πως θα πρέπει να γίνει έλεγχος στην Καρυστιανού για τα όσα ισχυρίζεται περί κβαντικής ιατρικής.

«Προφανώς πρέπει να ελεγχθεί για τα περί κβαντικής ιατρικής. Απατεώνες ιατροί πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Τα ψηφιακά εργαλεία που φτιάξαμε μας επιτρέπουν να κάνουμε για πρώτη φορά στοχευμένους ελέγχους, να δώσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας απατεώνας» είπε χαρακτηριστικά.

«Ρωτήθηκε για το θέμα που γράφει το site της ότι είναι κβαντική γιατρός. Αντί να πει το προφανές ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, είπε ότι υπάρχει» πρόσθεσε για την Καρυστιανού.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 20.09.2026 19:31
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