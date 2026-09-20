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20.09.2026 18:43

Ανακοινώνεται αύριο από την ΕΛΑΣ η Ρόζα Βρεττού

20.09.2026 18:43
vrettou

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Την προσχώρηση της Ρόζας Βρεττού στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοινώνει τη Δευτέρα η Αμαλίας.

Η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια ευρωβουλευτής το 2024, αποχώρησε από το Κίνημα την περασμένη εβδομάδα, διαπιστώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών».  Και ξεκαθάρισε πως θεωρεί την ΕΛΑΣ ως την μόνη δύναμη που μπορεί να ανατρέψει την σημερινή πολιτική κατάσταση.

Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Βρεττού θα ανακοινωθεί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ως υπεύθυνη στον τομέα Οικονομικών της Υγείας – καθότι μάχιμη γιατρός για πάνω από δύο δεκαετίες η ίδια.

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