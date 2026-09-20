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20.09.2026 19:07

Ιράκ: Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις

20.09.2026 19:07
iraq new

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Μια έκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν δυνάμεις του διεθνή αντιζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δυνάμεις ασφαλείας τόνισαν, σύμφωνα με το Reuters, ότι συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ένα drone κοντά στο αεροδρόμιο.

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με μια ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε πλήττοντας χώρες συμμάχους των ΗΠΑ, το Κουρδιστάν γίνεται συχνά στόχος επίθεσεων.

Επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που οι κουρδικές αρχές αποδίδουν στο Ιράν, έχουν αναχαιτισθεί επανειλημμένα πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενώ άλλες έχουν πλήξει αντιπολιτευόμενους Κούρδους του Ιράν.

Τα αμερικανικά συμφέροντα γίνονται επίσης τακτικά στόχοι φιλοϊρανικών ένοπλων ιρακινών οργανώσεων.

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