Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1: Τον έσωσε ο Σάλιακας στις καθυστερήσεις

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Ο Ολυμπιακός γλίτωσε στις καθυστερήσεις μια ακόμη γκέλα, αυτή τη φορά στην έδρα του ουραγού Λεβαδειακού.

Οι Πειραιώτες απέναντι στην αμυντική γραμμή των Βοιωτών τα βρήκαν σκούρα, αλλά μια σέντρα του Φρόιλερ και η κεφαλιά του Σάλιακα στο 90+2′ έδωσε βαθιά ανάσα και ανακούφιση στους Πειραιώτες (0-1).

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς όμως να μπορούν να απειλήσουν ιδιαίτερα. Αντίθετα, στο 22’, ο Μπαλντέ ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Ορτέγκα που κράτησε το «μηδέν» για την εστία του. Ο πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι ήταν και πάλι στη θέση του στο σουτ του Ούρσι (25’) και στη σέντρα-σουτ του Κόμπναν (29’). Για να έρθει λίγο αργότερα η πιο σημαντική φάση για τους φιλοξενούμενους.

Ο Τσικίνιο έκανε ωραία προσπάθεια και σουτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ελιάσι, στο 33ο λεπτό. Το ματς είχε ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο μέρος. Ο Ορτέγκα διόρθωσε το δικό του λάθος αποκρούοντας το σουτ του Κόμπναν (55’), το σουτ του Ρέτσου (77’) πέρασε έξω όπως κι η κεφαλιά του αρχηγού (80’, με τον Ολυμπιακό να έχει 77% κατοχή μπάλας αλλά ελάχιστες κλασικές φάσεις.

Για να φτάσουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα, ο Σάλιακας πήδησε μαζί με τον Μουαντιλματζί, με τον πρώην δεξιό μπακ της Ζανκτ Πάουλι με κεφαλιά να «νικάει» τον Ελιάσι για το 0-1, λυτρώνοντας προπονητή, συμπαίκτες και φίλους του Ολυμπιακού.

Έστω και δύσκολα ο Ολυμπιακός πηγαίνει με καλή ψυχολογία στη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ανεβαίνοντας στους 10 βαθμούς. Από την άλλη, παρά την εξαιρετική εμφάνισή τους, οι Βοιωτοί έμειναν στον έναν, μόνο βαθμό και χρειάζονται μπόλικη δουλειά στη διακοπή για να πάρουν βαθμούς.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Κωστή, Νίκας, Παντέα – Σίλβα, Κάρμο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Παντέα, Βήχος, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Κωστή, Βρακάς (54’ Ποπέσκου), Ούρσι (61’ Μανθάτης), Μπαλντέ (54’ Εμμανουηλίδης), Κομπνάν (78’ Λιάγκας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Τικνιζιάν, Κάρμο, Ρέτσος, Πέντερσεν (66’ Σάλιακας), Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο (59’ Μάρτινς), Σίλβα (76’ Γκονζάλες), Φορτούνης (66’ Ρόκα), Γιάρεμτσουκ (59’ Μουαντιλιματζί).

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