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19.09.2026 22:05

«Θρίλερ» στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 87-81 (Video)

19.09.2026 22:05
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Ύστερα από ένα παιχνίδι που θύμιζε… επίσημο και όχι φιλικό, ο Παναθηναϊκός πήρε δια πυρός και σιδήρου τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 87-81 και κατέκτησε την 1η θέση στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Διόλου τυχαία δεν ήταν τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στα φιλικά, καθώς πριν από το τζάμπολ του τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» μετρούσε επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Και βάλθηκε να δικαιολογήσει τις πολύ καλές του εμφανίσεις από το ξεκίνημα του αγώνα.

Ο Ομπράντοβιτς εμπιστεύθηκε αρχικά την ίδια πεντάδα (Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου), όπως και στο ματς με την Μπουργκ, ενώ ο Τρινκιέρι είχε επιλέξει τους Όσμαν, Ομορούγι, Χάτζινς, Χουγκάζ και Φόστερ.

Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε πολύ καλά το ματς και βρέθηκε στο +6 (7-13), έχοντας περιορίσει αρκετά τη δράση των γηπεδούχων στο «πέντε εναντίον πέντε» παιχνίδι.

Όμως, από τη στιγμή που πάτησε στο Glass Floor η τριάδα των Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, σε συνδυασμό με τους Χουάντσο και Λεσόρ, άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έγινε πιο σκληρός, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να φτάσει στο καλάθι του «τριφυλλιού» και με επιμέρους 21-8 το σκορ έγινε 28-26 λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου (19-21).

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε 3/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 3 ασίστ για 4 λάθη, ενώ ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα 6/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 5 τελικές πάσες για τρία λάθη.

Η παρουσία του Φρανσίσκο έδινε ισορροπία στην επίθεση (13π., 2/2 διπ., 2/3τρ., 3/3β., 3ασ.), την ώρα που για λογαριασμό του ΠΑΟΚ είχαν ξεχωρίσει οι Φόστερ (9π., 1/2διπ., 2/3τρ., 1/3β.) και Καλάθης (7π., 4ριμπ.). Ειδικά από τη στιγμή που ο… τρακαρισμένος Όσμαν είχε μείνει στα ρηχά (5π., 2/7 σουτ).

Το πρώτο ημίχρονο (43-41) έκλεισε με τον Επτάστερο να έχει 7/14 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 5/8 βολές, 12-4 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 8 λάθη, ενώ οι Θεσσαλονικείς είχαν 11/22 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 7/10 βολές, 11-6 ριμπάουντ, 7 τελικές πάσες, 4 κλεψίματα και ισάριθμα λάθη.

Μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 49-41, ύστερα από τρίποντα των Γιαμπουσέλε και Μπάντιο, χάρη στον αλτρουισμό και την έξτρα πάσα του Μαντζούκα. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, όμως, δεν ήταν αρκετά για να κρατήσουν το «πράσινο» μομέντουμ στο παιχνίδι.

Μετά το τάιμ άουτ του Τρινκιέρι τα πάντα δούλεψαν ρολόι για τον «Δικέφαλο» και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε πρώτη φάση έτρεξε σερί 10-0, το οποίο μετατράπηκε σε επιμέρους 16-2 (!), έχοντας μπει για τα καλά στην εξίσωση και ο (σχεδόν άφαντος έως εκείνο το σημείο) Τσέντι Όσμαν, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να προηγηθεί με 51-57!

Οι «πράσινοι» είχαν πολλά προβλήματα σ’ εκείνο το χρονικό διάστημα του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει άριστα. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και προηγήθηκε με τη λήξη της 3ης περιόδου με 61-60, έχοντας στο σύνολο 10/20 δίποντα, 11/22 τρίποντα, 8/13 βολές, 19-6 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 11 λάθη, ενώ οι Θεσσαλονικείς είχαν αντίστοιχα 15/29 δίποντα, 7/21 τρίποντα, 9/13 βολές, 18-9 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 7 λάθη.

Τα τρίποντα ήταν εκείνα που έφεραν τον ΠΑΟΚ σε θέση ισχύος στα μέσα της τελευταίας περιόδου (72-77), με τον Όσμαν να συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν εκ νέου και προηγήθηκαν με 80-79 στα 2:20 πριν από το τέλος, δίνοντας δραματικό… τόνο στο φινάλε του αγώνα.

Ο Φόστερ έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 80-81, αλλά ακολούθησε σερί 5-0 των «πρασίνων», με τρίποντο του Μπάντιο και 2/2 βολές του Μαντζούκα για το 85-81 στα 32” πριν από τη λήξη.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το ματς θύμιζε… επίσημο παιχνίδι και σε καμία περίπτωση φιλικό, λόγω της μεγάλης αυταπάρνησης που έδειχναν οι παίκτες και των δύο ομάδων για κάθε κατοχή της μπάλας.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 43-41, 61-60, 87-81.

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