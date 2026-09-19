ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Λιποθύμησε η Μαρία Καπνίση – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η αρχηγός της Ένωσης

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Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Μαρία Καπνίση μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της Α’ Εθνικής Γυναικών.

Η ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσα να τρέξουν κοντά της οι διασώστες του γηπέδου και να της παρασχέσουν τις πρώτες βοήθειες, πίσω από το μεγάλο πανί που σηκώθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που ακολούθησε, η αρχηγός της Ένωσης υπέστη θερμοπληξία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Το περιστατικό προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ΑΕΚ, η οποία είχε ζητήσει να διεξαχθεί το παιχνίδι αργότερα μέσα στη μέρα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

«Η θέση της ΑΕΚ ήταν για να ξέρετε να παίξουμε απόγευμα. Το φαινόμενο της θερμοπληξίας μιας αθλήτριας δυστυχώς δείχνει ότι είχαμε δίκιο αλλά δεν εισακουστήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η πλευρά της Ένωσης.

Έντονα παράπονα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη η αναμέτρηση εξέφρασε και η ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ, Δέσποινα Χατζηνικολάου. Η ίδια στάθηκε στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα και στις υψηλές θερμοκρασίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι παίκτριες τόσο της ΑΕΚ όσο και του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της Α’ Εθνικής Γυναικών, ωστόσο το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά την κατάρρευση της Μαρίας Καπνίση.

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