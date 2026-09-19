«Έλαμπε στο γήπεδο, λάμπει και τώρα, το αστέρι με το μουστάκι»: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Ματσόλα – Το αντίο της Ίντερ

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Την τελευταία του πνοή άφησε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε ηλικία 83 ετών ο θρύλος της Ίντερ, Σάντρο Ματσόλα, βυθίζοντας στο πένθος το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ο Σάντρο Ματσόλα ταύτισε το όνομά του με την «χρυσή» Ίντερ της δεκαετίας του ’60 και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με την Εθνική Ιταλίας.

Έκανε το ντεμπούτο του στις 10 Ιουνίου 1961 και αποχώρησε από την ενεργό δράση το 1977.

Σε 565 επίσημες συμμετοχές πέτυχε 161 γκολ, κατακτώντας μεταξύ άλλων τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας, δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών και δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα.

Ήταν μία από τις κεντρικές μορφές της περίφημης Grande Inter, της ομάδας που υπό τον Έλενιο Ερέρα έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Στις 12 Μαΐου 1963 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ιταλική εθνική ομάδα, σημειώνοντας μάλιστα ένα γκολ απέναντι στην Βραζιλία.

Συνολικά με το Ιταλικό εθνόσημο είχε σκοράρει 22 φορές σε 70 συμμετοχές.

Το συγκινητικό αντίο της Ίντερ

«Υπάρχουν εκείνοι που μπαίνουν στην ιστορία. Και μετά υπάρχουν εκείνοι που γίνονται η ίδια η ιστορία της Ίντερ. Από νεαρός με τη φανέλα των νερατζούρι σε αιώνιο σύμβολο, ο Σάντρο Ματσόλα διαπέρασε γενιές, νικώντας, συγκινώντας και μεταλαμπαδεύοντας την αγάπη για αυτά τα χρώματα. Έλαμπε στο γήπεδο, λάμπει και τώρα, το αστέρι με το μουστάκι. Που, όπως έχει συχνά διηγηθεί, είχε ένα μόνο, τελευταίο, πόθο: “Να θυμάται ως ένας καλός άνθρωπος, που παλεύει πάντα, ακόμα και όταν φαίνεται αδύνατο”», ανέφερε στο συγκινητικό της «αντίο» η οικογένεια της Ίντερ.

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