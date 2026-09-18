search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 21:03
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 19:50

Στον τελικό του Euroleague Super Cup ο Ολυμπιακός: Mε μπροστάρη τον Φουρνιέ, επικράτησε με 92-90 της Φενερμπαχτσέ, στο Άμπου Ντάμπι

18.09.2026 19:50
olympiakos fener 55- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ στα κρίσιμα σημεία, ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-90 της Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου Euroleague Super Cup. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν ακόμη και στο -11, όμως ανέτρεψαν την κατάσταση και θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (19/9, 20:00) τον νικητή της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης-Ντουμπάι.

Η Φενέρ ξεκίνησε καλύτερα και, παρά το προβάδισμα του Ολυμπιακού με 12-10 στο 5’, πήρε τα ηνία. Με πέντε διαδοχικούς πόντους του Μπόλντγουιν προηγήθηκε 15-14 στο 8’ και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο στο 25-20, εκμεταλλευόμενη τα έξι λάθη των Πειραιωτών.

Η τουρκική ομάδα ανέβασε τη διαφορά στο +11, 35-24, στο 14’, με τον Κι να δίνει λύσεις στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και πλησίασε στους τέσσερις, 35-31 στο 16’, όμως η Φενέρ ξέφυγε εκ νέου με 40-31 στο 17’. Στο φινάλε του ημιχρόνου, οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ πρωταγωνίστησαν στην αντεπίθεση, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 45-43.

Με δύο τρίποντα των Σιλντς και Μπίνγκχαμ, η Φενέρ πήγε στο 51-47 στο 22’. Οι Χολ και Γουόρντ έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (53-53), ενώ ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε στον Ολυμπιακό το 58-55 στο 24’. Η απάντηση των Τούρκων ήταν άμεση και, με δύο τρίποντα του Χόρτον-Τάκερ, έφτασαν στο 69-62 στο 27’. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρ μπροστά 78-69.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση. Τα κλεψίματα των Φουρνιέ και Μοντέρο, μαζί με το τρίποντο του Εντιάι, έφεραν το σκορ στο 81-76 στο 33’. Ο Τζόζεφ πήρε τη σκυτάλη και με πέντε προσωπικούς πόντους ισοφάρισε σε 81-81 στο 34’. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 85-83, πριν η Φενέρ ισοφαρίσει 85-85 στο 37’. Δύο λεπτά πριν από τη λήξη, οι Πειραιώτες πήγαν στο 90-85, αλλά οι Σιλντς και Κι έφεραν ξανά το ματς στα ίσα, 90-90, στο 1:52.

Στα 52’’ ο Φουρνιέ σημείωσε το 92-90. Η Φενέρ είχε την ευκαιρία να απαντήσει, όμως ο Σιλντς αστόχησε σε τρίποντο στα 35’’, ενώ οι Χόρτον-Τάκερ και Κι δεν βρήκαν επίσης στόχο στην τελευταία επίθεση. Ο Ολυμπιακός κράτησε τη νίκη και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Φουρνιέ με 19 πόντους, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Χολ πρόσθεσε 12 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Μοντέρο 13 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Τζόζεφ είχε 10 πόντους και 3 ασίστ. Για τη Φενέρ ξεχώρισαν ο Σιλντς με 18 πόντους και ο Κι με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 69-78, 92-90

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτη γκάφα στους Πανασιατικούς Αγώνες: Έπαιξαν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας στους Νοτιοκορεάτες (Video)

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη, 2-0 την Χόφενχαϊμ – Πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League

«Ιπτάμενος» ο Καραλής: Ανέβηκε στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diana charles spencer – new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τσαρλς Σπένσερ για την αντίδραση του Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: Εγώ λέω την αλήθεια, αυτός είναι εξοργισμένος ή ντρέπεται;

Zinédine Zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Γαλλίας: Πολλά νέα πρόσωπα απ’ τον Ζιντάν στο πρώτο «προσκλητήριο»

fontaines-dc
ΜΟΥΣΙΚΗ

Επιστροφή με εκπλήξεις για τους Fontaines D.C. – To tracklist και η συνεργασία με τη Rosalía στο νέο τους άλμπουμ

mohamed
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό drone δολοφόνησε εν ψυχρώ 15χρονο στη Γάζα – Ανατριχιαστικό βίντεο

thessaloniki pooreia fyssa- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» φώναξε και η Θεσσαλονίκη στην πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

mazonakis-new
MEDIA

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

MITSOTAKIS_MARINAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας και κάλυψε  πλήρως τον Παύλο Μαρινάκη

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 21:01
diana charles spencer – new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τσαρλς Σπένσερ για την αντίδραση του Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: Εγώ λέω την αλήθεια, αυτός είναι εξοργισμένος ή ντρέπεται;

Zinédine Zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Γαλλίας: Πολλά νέα πρόσωπα απ’ τον Ζιντάν στο πρώτο «προσκλητήριο»

fontaines-dc
ΜΟΥΣΙΚΗ

Επιστροφή με εκπλήξεις για τους Fontaines D.C. – To tracklist και η συνεργασία με τη Rosalía στο νέο τους άλμπουμ

1 / 3