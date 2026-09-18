Στον τελικό του Euroleague Super Cup ο Ολυμπιακός: Mε μπροστάρη τον Φουρνιέ, επικράτησε με 92-90 της Φενερμπαχτσέ, στο Άμπου Ντάμπι

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Με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ στα κρίσιμα σημεία, ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-90 της Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου Euroleague Super Cup. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν ακόμη και στο -11, όμως ανέτρεψαν την κατάσταση και θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (19/9, 20:00) τον νικητή της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης-Ντουμπάι.
Η Φενέρ ξεκίνησε καλύτερα και, παρά το προβάδισμα του Ολυμπιακού με 12-10 στο 5’, πήρε τα ηνία. Με πέντε διαδοχικούς πόντους του Μπόλντγουιν προηγήθηκε 15-14 στο 8’ και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο στο 25-20, εκμεταλλευόμενη τα έξι λάθη των Πειραιωτών.
Η τουρκική ομάδα ανέβασε τη διαφορά στο +11, 35-24, στο 14’, με τον Κι να δίνει λύσεις στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και πλησίασε στους τέσσερις, 35-31 στο 16’, όμως η Φενέρ ξέφυγε εκ νέου με 40-31 στο 17’. Στο φινάλε του ημιχρόνου, οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ πρωταγωνίστησαν στην αντεπίθεση, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 45-43.
Με δύο τρίποντα των Σιλντς και Μπίνγκχαμ, η Φενέρ πήγε στο 51-47 στο 22’. Οι Χολ και Γουόρντ έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (53-53), ενώ ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε στον Ολυμπιακό το 58-55 στο 24’. Η απάντηση των Τούρκων ήταν άμεση και, με δύο τρίποντα του Χόρτον-Τάκερ, έφτασαν στο 69-62 στο 27’. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρ μπροστά 78-69.
Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση. Τα κλεψίματα των Φουρνιέ και Μοντέρο, μαζί με το τρίποντο του Εντιάι, έφεραν το σκορ στο 81-76 στο 33’. Ο Τζόζεφ πήρε τη σκυτάλη και με πέντε προσωπικούς πόντους ισοφάρισε σε 81-81 στο 34’. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 85-83, πριν η Φενέρ ισοφαρίσει 85-85 στο 37’. Δύο λεπτά πριν από τη λήξη, οι Πειραιώτες πήγαν στο 90-85, αλλά οι Σιλντς και Κι έφεραν ξανά το ματς στα ίσα, 90-90, στο 1:52.
Στα 52’’ ο Φουρνιέ σημείωσε το 92-90. Η Φενέρ είχε την ευκαιρία να απαντήσει, όμως ο Σιλντς αστόχησε σε τρίποντο στα 35’’, ενώ οι Χόρτον-Τάκερ και Κι δεν βρήκαν επίσης στόχο στην τελευταία επίθεση. Ο Ολυμπιακός κράτησε τη νίκη και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Φουρνιέ με 19 πόντους, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Χολ πρόσθεσε 12 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Μοντέρο 13 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Τζόζεφ είχε 10 πόντους και 3 ασίστ. Για τη Φενέρ ξεχώρισαν ο Σιλντς με 18 πόντους και ο Κι με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 69-78, 92-90
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