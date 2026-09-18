search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 21:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 20:20

Σοκ από την έκθεση του ΟΗΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Ομαδικοί βιασμοί, ακρωτηριασμοί και ηλεκτροσόκ

18.09.2026 20:20
prokovsk oukrania 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας έχουν καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή, 18/9, o ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που απέδωσε εννέα στα δέκα περιστατικά στη ρωσική πλευρά.

«Ανησυχώ βαθιά από τη συχνότητα αυτών των αποτρόπαιων πράξεων και φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν, στο πλαίσιο της αδιάκοπης βίας που βλέπουμε κάθε μέρα στην Ουκρανία», δήλωσε σε ανακοίνωση ο ύπατος αρμοστής Φόλκερ Τουρκ.

Σύμφωνα με νέα έκθεση -που βασίζεται σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις που έγιναν με εκατοντάδες θύματα βιαιοτήτων που διαπράχθηκαν από τις δύο πλευρές, καθώς και σε δικαστικά έγγραφα και επίσημα στοιχεία- «1.004 περιπτώσεις σεξουαλικών βιαιοτήτων καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία έναρξης της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία», έως τα τέλη Ιουλίου.

Ο αριθμός αυτός «αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέρος της πραγματικότητας», τόνισε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη η Ντανιέλ Μπελ, επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, με τους ερευνητές να καταφέρνουν να μιλήσουν περίπου με το 10% των κρατουμένων που απελευθερώθηκαν από τα δύο στρατόπεδα και να μην έχουν πρόσβαση στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη.

Από το σύνολο των καταγεγραμμένων περιπτώσεων, το 89% αποδόθηκαν στη ρωσική πλευρά, κυρίως σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων, της σωφρονιστικής διοίκησης και των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας και το 11% στους Ουκρανούς.

Οι βιαιότητες αυτές «εντάσσονται σε ένα σοκαριστικό μοτίβο βασανιστηρίων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού από την έναρξη» της σύγκρουσης, προειδοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία.

Η πλειονότητα των θυμάτων των βιαιοτήτων αυτών είναι άνδρες, κυρίως σε κέντρα κράτησης, αλλά στοχοθετήθηκαν επίσης γυναίκες και παιδιά, κυρίως στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Κοριτσάκι 4 ετών και 82χρονη γυναίκα, ανάμεσα στα θύματα βιασμού

«Οι βιαιότητες που διαπράχθηκαν περιλαμβάνουν ομαδικούς βιασμούς, ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων, ηλεκτροσόκ και χτυπήματα στα γεννητικά όργανα, καθώς και άλλες εξευτελιστικές, σεξουαλικού χαρακτήρα, πράξεις», τόνισε η Ύπατη Αρμοστεία.

Η νεότερη επιζήσασα βιασμού που καταγράφηκε ήταν ένα κορίτσι τεσσάρων ετών και η πλέον ηλικιωμένη μια γυναίκα 82 ετών – και στις δύο περιπτώσεις, οι πράξεις διαπράχθηκαν από τις ρωσικές αρχές, πρόσθεσε.

Αρκετοί επιζώντες ανέφεραν ότι υπέστησαν ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα.

Σχεδόν οι μισές από τις βιαιότητες που αποδίδονται στις ουκρανικές αρχές σε βάρος Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου ή υπηκόων τρίτων χωρών αφορούν απειλές για σεξουαλική βία.

Οι υπόλοιπες αφορούν περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα εξαναγκάστηκαν να γδυθούν, υπέστησαν ηλεκτροσόκ και χτυπήματα στα γεννητικά όργανα, καθώς και δύο σεξουαλικές επιθέσεις και δύο απόπειρες βιασμού.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να ερευνήσουν όλους τις αξιόπιστους ισχυρισμούς περί σεξουαλικής βίας -γρήγορα, λεπτομερώς και αμερόληπτα-και να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», τόνισε ο Τουρκ.

Διαβάστε επίσης:

Σε πανευρωπαϊκό φόρο στα «ουρανοκατέβατα» κέρδη εταιριών στρέφεται η ΕΕ – «Φωτιά» στις τιμές των καυσίμων

Οδηγός φορτηγού έφτιαξε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη σε μικρογραφία (Video)

Στο φως νέα αρχεία για τα UFO από το Πεντάγωνο – «Ανεπίλυτες» υποθέσεις από το 1952





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diana charles spencer – new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τσαρλς Σπένσερ για την αντίδραση του Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: Εγώ λέω την αλήθεια, αυτός είναι εξοργισμένος ή ντρέπεται;

Zinédine Zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Γαλλίας: Πολλά νέα πρόσωπα απ’ τον Ζιντάν στο πρώτο «προσκλητήριο»

fontaines-dc
ΜΟΥΣΙΚΗ

Επιστροφή με εκπλήξεις για τους Fontaines D.C. – To tracklist και η συνεργασία με τη Rosalía στο νέο τους άλμπουμ

mohamed
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό drone δολοφόνησε εν ψυχρώ 15χρονο στη Γάζα – Ανατριχιαστικό βίντεο

thessaloniki pooreia fyssa- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» φώναξε και η Θεσσαλονίκη στην πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

mazonakis-new
MEDIA

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

MITSOTAKIS_MARINAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας και κάλυψε  πλήρως τον Παύλο Μαρινάκη

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 21:01
diana charles spencer – new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τσαρλς Σπένσερ για την αντίδραση του Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: Εγώ λέω την αλήθεια, αυτός είναι εξοργισμένος ή ντρέπεται;

Zinédine Zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Γαλλίας: Πολλά νέα πρόσωπα απ’ τον Ζιντάν στο πρώτο «προσκλητήριο»

fontaines-dc
ΜΟΥΣΙΚΗ

Επιστροφή με εκπλήξεις για τους Fontaines D.C. – To tracklist και η συνεργασία με τη Rosalía στο νέο τους άλμπουμ

1 / 3